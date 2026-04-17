Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 : 2 Algériennes parmi les “athlètes modèles”

La présence algérienne continue de s’imposer sur la scène sportive internationale. Dans une annonce à forte portée symbolique, Comité international olympique a dévoilé une première liste de 30 “athlètes modèles” appelés à accompagner les jeunes participants lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Parmi eux figurent deux figures montantes du sport national : Kaylia Nemour, spécialiste de gymnastique artistique, et Zohra Nora Kahli, escrimeuse prometteuse.

Cette sélection illustre non seulement la reconnaissance du talent individuel de ces athlètes, mais aussi la place croissante qu’occupe l’Algérie dans les grandes échéances sportives mondiales. Elle intervient dans un contexte particulier, puisque Dakar 2026 marquera la première organisation d’un événement olympique sur le sol africain.

L’intégration de Kaylia Nemour et Zohra Nora Kahli dans cette liste prestigieuse témoigne d’un double mérite : leurs performances sportives et leur capacité à incarner les valeurs olympiques. Le programme des “athlètes modèles” ne se limite pas à récompenser des palmarès ; il met en avant des profils capables d’inspirer, d’encadrer et de transmettre.

Dans un communiqué officiel, Comité olympique et sportif algérien a exprimé sa fierté face à cette distinction, soulignant que ce choix “consacre la dynamique positive du sport algérien sur la scène internationale”. L’instance a également insisté sur le rôle exemplaire que joueront les deux sportives auprès des jeunes athlètes, en tant qu’ambassadrices d’une génération ambitieuse et engagée.

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» Athlètes modèles » : un programme au cœur de l’expérience olympique des jeunes

Créé à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour 2010, le programme des “athlètes modèles” s’est progressivement imposé comme un pilier des Jeux de la Jeunesse. Son objectif est clair : rapprocher les jeunes sportifs de haut niveau d’athlètes expérimentés ayant déjà connu l’exigence des grandes compétitions internationales.

Concrètement, ces athlètes ne se contentent pas d’une présence symbolique. Leur mission est multiple et structurante. Ils interviennent dans des ateliers pédagogiques, partagent leur expérience sur la gestion de carrière, la préparation mentale, la discipline quotidienne ou encore la prévention des blessures. Ils participent également aux séances d’entraînement, assistent aux compétitions et encouragent les jeunes talents tout au long de leur parcours.

Ce dispositif permet de transmettre bien plus que des techniques sportives : il s’agit de diffuser une culture, un état d’esprit et des valeurs fondées sur l’excellence, le respect et le dépassement de soi.

Une sélection internationale diversifiée

La liste dévoilée par le CIO rassemble 30 athlètes issus de différents continents, disciplines et parcours. Elle couvre 25 spécialités sportives ainsi que plusieurs disciplines dites “interactives”, intégrées au programme moderne des Jeux de la Jeunesse.

Cette diversité reflète la volonté du CIO de proposer une représentation équilibrée et inclusive du sport mondial. Des figures issues de sports traditionnels côtoient des athlètes de disciplines émergentes, offrant ainsi aux jeunes participants une vision globale et contemporaine du mouvement olympique.

Selon Kaveh Mehrabi, directeur du département des athlètes au CIO, “les jeunes sportifs s’inspirent naturellement des champions olympiques, et les expériences passées ont démontré l’impact extrêmement positif de ces interactions”. Il a également exprimé sa confiance quant au rôle déterminant que jouera cette génération d’athlètes modèles lors de Dakar 2026.

Kaylia Nemour et Zohra Nora Kahli : deux parcours d’exception

Derrière cette distinction internationale se trouvent deux parcours singuliers, marqués par le talent, la rigueur et une ascension rapide sur la scène sportive mondiale.

Kaylia Nemour, figure montante de la gymnastique artistique, s’est imposée en quelques années comme l’un des plus grands espoirs de la discipline. Spécialiste des barres asymétriques, elle s’est illustrée par un niveau technique exceptionnel et une maîtrise rare pour son âge.

Sa trajectoire est d’autant plus remarquable qu’elle a su s’imposer au plus haut niveau international avec une régularité impressionnante. À travers ses performances, elle incarne une nouvelle génération de gymnastes capables de rivaliser avec les meilleures au monde, tout en portant haut les couleurs de l’Algérie.

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De son côté, Zohra Nora Kahli évolue dans un sport exigeant et stratégique : l’escrime. Reconnue pour sa discipline, sa concentration et sa combativité, elle s’est progressivement affirmée sur les circuits compétitifs.

Son parcours témoigne d’un engagement constant et d’une progression solide, faisant d’elle une représentante crédible et inspirante de l’escrime algérienne. Par son sérieux et sa détermination, elle incarne les valeurs fondamentales du sport de haut niveau.

Si leurs disciplines diffèrent, les deux athlètes partagent des qualités communes : persévérance, exigence et ambition. Leur sélection parmi les “athlètes modèles” ne récompense pas seulement leurs résultats, mais aussi leur capacité à inspirer et à transmettre.

À Dakar 2026, elles auront ainsi l’opportunité de devenir des repères pour les jeunes sportifs, en partageant leur expérience et en incarnant, sur et en dehors des terrains, l’esprit olympique.

Dakar 2026 : un tournant pour l’Afrique

L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 représente bien plus qu’un simple événement sportif. Il s’agit d’un moment charnière dans l’histoire du sport mondial et, plus particulièrement, dans celle du continent africain.

Pour la première fois, une compétition olympique sera organisée sur le sol africain, marquant une étape symbolique majeure dans l’évolution du mouvement olympique.

Portés par le Comité international olympique, ces Jeux incarnent une volonté forte : rendre l’olympisme plus universel, plus inclusif et plus représentatif des réalités du monde contemporain.

En choisissant l’Afrique comme terre d’accueil, le CIO envoie un signal fort sur l’importance de l’équité géographique dans l’organisation des grands événements sportifs.

Depuis la création des Jeux Olympiques modernes, l’Afrique a souvent été spectatrice des grandes compétitions olympiques, malgré une présence sportive de plus en plus influente. Avec Dakar 2026, cette dynamique change profondément.

La capitale sénégalaise, Dakar, ainsi que les sites de Diamniadio et Saly, accueilleront environ 2 700 jeunes athlètes âgés de moins de 17 ans. Ces installations permettront non seulement d’organiser les compétitions, mais aussi de mettre en valeur les infrastructures sportives et urbaines du pays hôte.

Ce choix du Sénégal n’est pas anodin. Il reflète la montée en puissance du pays dans le domaine sportif et son engagement dans la promotion de la jeunesse et du développement par le sport.

Dakar 2026 restera probablement comme une date clé dans l’histoire du sport africain. Au-delà des médailles et des performances, ces Jeux symbolisent une reconnaissance, une ouverture et une ambition partagée.

Ils rappellent que le sport n’est pas seulement une compétition, mais aussi un outil de transformation sociale, d’éducation et de rapprochement entre les peuples.

En accueillant cet événement historique, l’Afrique ne se contente pas de participer au mouvement olympique : elle en devient pleinement actrice.