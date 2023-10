Jeux Mondiaux Arts Martiaux 2023/Judo : l’Algérie affrontera l’Allemagne pour le bronze

Malgré les brillantes qualifications face au Maroc et à la France, la sélection nationale mixte du judo a été éliminée de la demi-finale des Jeux Mondiaux des Arts Martiaux face à l’Ouzbékistan. Elle affrontera l’Allemagne pour la 3e place, synonyme de la médaille de bronze

Les Jeux Mondiaux des Arts Martiaux se déroulent à la capitale saoudienne Riyadh. Concernant la discipline du judo, la sélection nationale algérienne est représentée par sept athlètes. Il s’agit de Dris Messaoud (-73 kg), Imad Aghilès Benazoug (-73 kg), Mustapha Yasser Bouamar (+90 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+90 kg) chez les messieurs, ainsi que Zina Bouakache (-57 kg), Belkadi Amina (-70 kg) et Sonia Aselah (+70 kg) chez les dames.

La sélection nationale mixte s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition aux dépens du Maroc. En effet, elle s’est imposée sur le score de quatre buts à zéro. La victoire a été décrochée grâce à Zina Bouakache, Massaoud Radouane Dris, Amine Belkadi et Benazough Aghiles Imad, qui ont pris le dessus respectivement sur Wissal Ziane, Mohamed Jafy, Chaïma Taïbi et Jaâd Belgaid.

Quant au dernier combat, devant opposer Sonia Asselah à Djihane El-Houmate, il n’a pas eu lieu. La raison ? C’est tout simplement parce que la sélection nationale avait déjà validé son billet qualificatif pour les quarts de finale.

La sélection nationale jouera pour la médaille de bronze

Qualifiée brillamment pour les quarts de finale de l’épreuve, la sélection nationale mixte du judo a affronté cet après-midi la France. Elle s’est qualifiée pour la demi-finale, en s’imposant difficilement sur le score de quatre buts à trois.

Le premier combat a opposé Dris à Alexandre Rubiano, suivit de celui d’Amine Belkadi, qui a défié Florine Soula. Benazough, Asselah et Mustapha Yasser ont affronté respectivement L’Herbier, Dounia Nacer et Bouamar-Amadou Meite. Le 5e et dernier combat a opposé Zina Bouakache à Chloe Devictor.

Hélas, l’aventure des judokas algériens s’est achevée en demi-finale. En effet, ils se sont éliminés face à l’Ouzbékistan. Ils affronteront l’Allemagne pour la troisième place, synonyme de la médaille de bronze.