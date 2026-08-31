Jeux méditerranéens Taranto 2026 : Sedjati offre à l’Algérie une 4e médaille d’or

Le demi-fond algérien a encore frappé en Italie. Djamel Sedjati s’est imposé sur le 800 mètres des Jeux méditerranéens Taranto 2026, offrant à la délégation nationale son quatrième titre depuis le début de la compétition. Une victoire attendue, tant le coureur algérien figure parmi les références mondiales de la distance, mais qui prend une saveur particulière dans un rendez-vous régional où la concurrence européenne et nord-africaine ne laisse rien passer.

Sur la piste italienne, le champion algérien a géré sa course avec l’autorité de ceux qui connaissent parfaitement leur métier. Le 800 mètres se joue souvent sur cent derniers mètres, et c’est précisément là que Sedjati a fait la différence.

Ce sacre s’inscrit dans une dynamique enclenchée dès les premiers jours de la compétition, lorsque le lutteur Abdelkrim Fergat a débloqué le compteur des médailles d’or en gréco-romaine. Depuis, les disciplines se sont relayées pour alimenter le tableau algérien.

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Le basket 3×3 algérien arrache sa demi-finale devant le Portugal

Un point. C’est tout ce qui séparait l’Algérie du Portugal au terme d’une rencontre étouffante, conclue sur le score de 18 à 17. Ce succès envoie la sélection nationale de basket 3×3 dans le dernier carré du tournoi méditerranéen.

Le format 3×3, plus court et bien plus nerveux que le basket traditionnel, ne pardonne aucun relâchement. Les Algériens ont tenu bon dans les ultimes possessions, là où l’expérience et le sang-froid pèsent davantage que la taille ou la statistique.

Cette qualification élargit le champ des espoirs de médaille pour une délégation déjà bien servie par les sports individuels. Les collectifs ont d’ailleurs montré la voie, à l’image de la sélection U21 de football sacrée en finale contre la Tunisie.

Tarek Hocine franchit les huit mètres et améliore son record

Dans le sautoir, Tarek Hocine a pris la troisième place du concours de longueur grâce à un bond mesuré à 8,03 mètres. La marque constitue sa meilleure performance personnelle, réalisée qui plus est dans un contexte de compétition internationale.

Dépasser la barre des huit mètres reste une frontière symbolique chez les sauteurs. Peu d’athlètes africains la franchissent régulièrement, et le faire un jour de finale continentale relève d’une vraie maîtrise technique.

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Le badminton algérien s’invite sur le podium des Jeux méditerranéens

Moins médiatisée que l’athlétisme ou les sports de combat, la raquette algérienne a pourtant décroché sa part de gloire. Kacyla Meamri et Sabri Medel sont montés sur la deuxième marche du podium, repartant avec une médaille d’argent.

Cette performance a valeur de signal pour une discipline encore en construction en Algérie. Elle démontre qu’un travail structuré finit par produire des résultats face à des nations européennes historiquement mieux dotées en infrastructures.