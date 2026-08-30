Jeux méditerranéens Taranto 2026 : l’équipe d’Algérie de football remporte la médaille d’or

L’équipe d’Algérie de football U21 repart d’Italie avec le métal le plus précieux. En finale du tournoi des Jeux méditerranéens Taranto 2026, elle a battu la Tunisie sur le score de deux buts à zéro, au terme d’un parcours sans la moindre défaite. Un sacre qui s’ajoute à une journée particulièrement riche pour la délégation nationale, également récompensée sur la piste et sur les agrès.

La finale face à la Tunisie n’a laissé aucun doute. Deux buts d’écart, une maîtrise collective assumée, et voilà les jeunes Algériens sur la plus haute marche. Ce succès vient conclure une compétition durant laquelle aucun adversaire n’est parvenu à faire trébucher la formation nationale.

Ce titre a une valeur qui dépasse la simple ligne au tableau des médailles. Il met en lumière une génération appelée à alimenter la sélection A dans les prochaines saisons.

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Tarek Hocine décroche le bronze avec un record personnel en longueur

Tarek Hocine a pris la troisième place du concours de saut en longueur en atterrissant à 8,03 mètres, une marque qui constitue sa meilleure performance à ce jour. Franchir la barre symbolique des huit mètres dans une compétition internationale reste une référence solide.

Cette médaille prolonge une séquence favorable pour l’athlétisme national, discipline qui multiplie les podiums ces derniers mois. En août dernier, le tout jeune Younes Ayachi devenait champion du monde U20 du saut en hauteur à Eugene, preuve que le vivier des sauteurs algériens se renouvelle vite.

Djamel Sedjati et Moula Slimane rejoignent la finale du 800 mètres

Sur le demi-fond, l’Algérie place deux représentants dans le dernier acte. Djamel Sedjati a remporté sa série en 1’46″26, une gestion de course maîtrisée qui lui ouvre les portes de la finale du 800 mètres. Le spécialiste algérien n’a jamais semblé en difficulté.

Moula Slimane l’accompagnera dans cette finale, après avoir bouclé sa course à la deuxième position. Deux Algériens au départ d’un même titre méditerranéen, la configuration est idéale pour espérer un nouveau métal.

Reste à confirmer sur le tour décisif, là où la tactique compte souvent autant que les chronos réalisés en qualifications. Sedjati, habitué des grandes échéances, arrive avec un statut de sérieux prétendant au podium.

Les gymnastes algériennes montent sur le podium par équipes

La gymnastique artistique a offert une troisième satisfaction à la délégation. Le collectif féminin algérien a terminé troisième du concours par équipes, s’emparant d’une médaille de bronze qui récompense la régularité de l’ensemble du groupe sur les différents agrès.

Cette performance collective, menée par Kaylia Nemour, confirme la progression d’une discipline longtemps cantonnée aux exploits individuels. Le rayonnement international de la gymnastique algérienne, porté par ses meilleures représentantes, commence visiblement à irriguer l’ensemble de la sélection.

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