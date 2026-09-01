Jeux méditerranéens 2026: Kaylia Nemour et Cylia Ouikane offrent de nouvelles médailles d’or à l’Algérie

La championne olympique Kaylia Nemour a encore fait parler son talent. Sur les praticables de Taranto, la gymnaste algérienne a remporté ce mardi l’or du concours général individuel des Jeux méditerranéens 2026, au terme d’une performance sans le moindre passage à vide. Une victoire nette, construite agrès après agrès, qui vient gonfler la moisson algérienne dans le sud de l’Italie. La karatéka Cylia Ouikane a enchainé avec un autre médaille d’or.

Kaylia Nemour domine les quatre agrès du concours général

La pensionnaire de l’élite mondiale n’a laissé aucune ouverture à ses adversaires. Sur les quatre engins du programme, elle a systématiquement occupé la première place, un scénario rare à ce niveau de compétition. Son total final s’établit à 57,750 points, très loin devant le reste du plateau méditerranéen.

Dans le détail, sa note la plus élevée est tombée aux barres asymétriques, son agrès de prédilection, avec 15,650 points. La poutre lui a rapporté 14,700 points, le saut de cheval 13,800, tandis que ses mouvements au sol ont été crédités de 13,600 points. Une régularité qui explique l’ampleur de l’écart au classement.

L’autre représentante algérienne, Djenna Laroui, n’a pas réussi à se hisser sur le podium. Avec 50,600 points, elle termine au septième rang de ce concours général, une place honorable pour une compétition d’un tel niveau.

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Trois finales par agrès attendent la championne olympique

Le séjour italien de la gymnaste est loin d’être terminé. Elle sera engagée dans trois finales par agrès : les barres asymétriques, la poutre et le sol. Autant d’occasions supplémentaires de faire grimper le compteur national.

Sur les barres, où elle règne au sommet de la hiérarchie mondiale, elle partira évidemment avec l’étiquette de grandissime favorite. La poutre et le sol s’annoncent plus disputés, mais son niveau de forme actuel en fait une candidate crédite au titre sur chacun de ces rendez-vous.

Cette avalanche de podiums confirme la trajectoire d’une athlète devenue le visage du sport algérien à l’international. Depuis son sacre olympique, elle enchaîne les rendez-vous continentaux, mondiaux et régionaux avec une constance remarquable.

Cylia Ouikane s’offre une autre médaille

Environ une heure seulement après la consécration de Kaylia Nemour, une autre athlète a offert à l’Algérie une 6e médaille d’or. Il s’agit de la karatéka Cylia Ouikane, qui s’est imposé en finale face à son homologue italienne.

Par ailleurs, l’aviron a également apporté sa contribution : Nihad Benchadli a décroché l’argent en skiff poids légers dames (LW1x), s’invitant sur le podium au terme d’une course maîtrisée.

Grâce à ces nouvelles médailles, la délégation algérienne porte son total à six titres, six médailles d’argent et treize en bronze. Un bilan qui place le pays parmi les nations actives de cette édition, avec des podiums récoltés dans des disciplines très variées.

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