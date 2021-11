Jeux méditerranéens 2022 : Sebgag débarque à Oran

Initialement prévus la fin du mois de juin de l’année en cours, les Jeux méditerranéens ont été finalement reportés à l’été de l’année prochaine, à cause de la propagation dangereuse du virus mortel, la Covid-19.

En effet, lesdits Jeux sont programmés cette fois-ci en Algérie, où ils seront accueillis précisément à Oran. Toutefois, le Président du Comité de coordination des Jeux méditerranéens a révélé dernièrement qu’il est extrêmement inquiet, et ce, à cause du retard de l’achèvement des travaux dans la ville qui va accueillir l’évènement.

Sur ce, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a appelé le Comité international des Jeux méditerranéens à examiner l’état d’avancement des travaux au niveau du village olympique à Oran.

» On ne va pas donner à ce sujet plus que sa taille » (Sebgag)

En marge d’une visite de travail et d’inspection sur les lieux, ce mardi 30 novembre, le premier responsable du secteur de Sport en Algérie a déclaré : » cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi immédiat et régulier de l’avancement des travaux à Oran, et non en réponse à la déclaration du Comité international des Jeux méditerranéens « .

» On ne va pas donner à ce sujet plus que sa taille. Cette visite que j’effectue est très normale. Quant au Comité international des Jeux méditerranéens, il a le droit de faire des déclarations, mais la réalité dit le contraire « , affirme le ministre, tout en ajoutant : » des membres dudit Comité nous rendront visite le mois prochain, à savoir le 10, le 11 et le 12 décembre, pour inspecter et voir le grand progrès des travaux réalisés « .

Par ailleurs, Sebgag a confirmé : » tous les projets appartiennent à l’État algérien afin de réussir les travaux. Il manque que les touches finales, ce qui n’est qu’une question de quelques semaines « .