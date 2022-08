Jeux de la Solidarité Islamique : une journée prolifique pour l’Algérie

La journée du vendredi a réussi bien aux athlètes algériens participant aux Jeux de la Solidarité Islamique. Le bilan des athlètes algériens pour cette journée a été fort intéressant.

Avec 3 médailles d’or, 5 d’argent et 2 de bronze, l’Algérie compte, actuellement, 16 médailles lors de cet événement sportif. Les sacres en or pour les athlètes algériens ont été l’œuvre des duos, Lamia Aissioui / Chahrazed Chibani et Tarik Zekiri / Basma Boukernafa spécialisés en rafle.

Ces derniers ont remporté deux médailles d’or, agrandissant, ainsi, la part de l’Algérie en or à 3 médailles. Cela était sans compter sur la performance louable de l’athlète Mohamed Mokhtari qui a remporté une 5e consécration en or pour l’Algérie.

En effet, dans la catégorie de tir de précision, Mokhtari s’est accordé la première place du podium, synonyme d’une autre médaille d’or pour les athlètes algériens.

Autres médailles pour l’Algérie

Pour la journée d’hier, la valse de médailles ne s’est pas estompé sur les sacres en médailles d’or. Ainsi, 7 autres médailles ont été à l’honneur.

Pour la seconde marche du podium, Kamélia Kedour a décroché une médaille d’argent dans l’évènement finale du jeu long, tir de précision. Dans la même lignée, l’athlète, Cylia Afnai, a été décoré d’une médaille d’argent dans ces Jeux de la Solidarité Islamique organisés à Konya en Turquie.

La médaille d’argent d’Afnai a été remportée dans la discipline de la pétanque. Cylia Afnai ne s’est pas arrêté sur cette dernière distinction et a remporté une seconde médaille, toujours d’argent, avec son compatriote, Mohamed Chachoua.

Le duo algérien s’est accordé la deuxième place dans la catégorie de tir progressif. L’athlète, Mohamed Bensalem, quant à lui, a été l’auteur de la 4e médaille d’argent pour l’Algérie suite à sa seconde place dans les finales de la pétanque.

L’ultime médaille d’argent pour les athlètes algériens lors de la journée d’hier a été l’œuvre du quatuor algérien en finale des 4×100. Ainsi, Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou ont réussi à se hisser sur la seconde marche du podium après leur deuxième place lors de cette finale.

Pour les médailles de bronze, l’athlète, Samir Keddar, spécialisé en 1500 m et le duo composé d’Ahmed Teriaki- Ali Hakim, rafle, ont signé cette consécration pour les athlètes algériens.

Après cette journée, animée par 10 médailles pour l’Algérie, le bilan des athlètes algériens s’élève à 16 médailles dont 4 en or, 5 d’argent et 7 en bronze.