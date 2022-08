Jeux de la Solidarité islamique 2022 : 1ère distinction algérienne

L’Algérie remporte sa première médaille en Jeux de la Solidarité Islamique grâce à la lanceuse de marteau Zouina Bouzebra. Cette dernière, a pu décrocher une médaille de bronze. En espérant que d’autres athlètes algériens la suivront lors de la compétition.

C’est à partir d’aujourd’hui que la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique a débuté, à Konya en Turquie. Pour le premier jour de la compétition, l’Algérie s’offre déjà une première médaille.

En effet, la lanceuse de marteau, Zouina Bouzebra, a décroché la médaille d’argent. Elle a pu atteindre une distance de 59 mètre et 51 centimètre, a-t-on appris de la page facebook officielle du comité olympique algérien.

« Je suis contente de décrocher une médaille de bronze pour mon pays et tellement ma joie est grande que je ne peux pas l’exprimer. Ce fut difficile face à des athlètes d’un très bon niveau, mais j’ai relevé le défi. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes algériens. J’espère que notre pays puisse décrocher le maximum des médailles ». A déclaré Bouzebra.

Il est à rappeler que l’Algérie est représentée par 147 athlètes dans les Jeux de la Solidarité Islamique. Nos différents athlètes sont engagés dans les compétitions suivantes : Athlétisme (14 garçons, 4 filles), Kick-boxing (14 G, 5 F), Karaté (8 G, 8 F), Judo ( 6 G, 7 F), sports boules (13 G, 2 F), rafle (3 G, 3 F), Football (23 joueurs), Lutte (10 G), Cyclisme (12 G, 1 F), Haltérophilie (4 G, 3 F), natation (1 nageur), handisport (13 G, 3 F) ». A-t-il annoncé.

Lhoulou, Boukemouche et Moula se qualifient pour la finale

Alors que Zouina Bouzebra a décroché la médaille de bronze, les deux coureurs Abdelmalek Lhoulou et Saber Boukemouce se sont qualifiés pour la finale des 400 mètres haies. La finale aura lieu demain et on espère qu’ils puissent décrocher des médailles.

Idem pour l’autre coureur Slimane Moula qui s’est qualifié pour la finale 400 mètres. Ce dernier a décroché la 5e place dans les mondiaux d’athlétisme qui se sont déroulés à Eugène aux USA.