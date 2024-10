Jeunes Talents France 2024 : une Algérienne récompensée pour ses recherches sur le cancer du sein

La chercheuse algérienne, Melissa Saichi, fait partie des 35 jeunes femmes récompensées par le 18e prix Jeunes Talents France 2024 de la fondation L’Oréal-Unesco. Une distinction qui met en valeur les carrières des femmes scientifiques.

Pour l’édition 2024, ce prix a distingué 35 femmes aux parcours exceptionnels et a récompensé, au niveau international, les travaux scientifiques les plus remarquables.

La chercheuse algérienne Melissa Saichi remporte le prix L’Oréal-UNESCO 2024

À 28 ans seulement, Melissa Saichi, une jeune chercheuse algérienne, a réussi à inscrire son nom sur la liste des femmes scientifiques les plus influentes de l’Oréal-Unesco. Ce prix lui a été attribué pour récompenser l’ensemble de ses recherches.

Doctorante dans l’équipe Dynamique de la plasticité épigénétique dans le cancer à l’université de Sorbonne, l’heureuse lauréate du prix Jeunes Talents France 2024 pour les femmes et la science a été récompensée pour ses travaux de recherche sur la détection précoce des formes les plus agressives du cancer du sein.

Aujourd’hui, ses études se basent sur l’étude de l’évolution des réseaux de gènes des cellules de la glande mammaire vers un état tumoral. Le décryptage des mécanismes moléculaires qui conduisent à une transformation maligne permet d’identifier de nouvelles cibles pour détecter plus tôt les cellules cancéreuses chez les patients à risque.

Fiers d’annoncer les 35 primées au Prix Jeunes Talents France 2024 L’Oréal-@UNESCO @4womeninscience ! Cette reconnaissance célèbre le rôle essentiel des femmes dans la science.

Pour en savoir plus 👉 https://t.co/G7ezwJbEUO#FWIS2024 pic.twitter.com/2mquvfX2w6 — Fondation L'Oréal (@FondationLOreal) October 8, 2024

Une femme scientifique au parcours exceptionnel

Melissa Saichi a quitté l’Algérie à l’âge de 18 ans pour s’inscrire en formation de médecine à l’université de Paris Diderot et poursuivre son rêve d’avoir un métier au service des autres. Après une tentative de deux ans à franchir l’étape de la première année, elle décide de se réorienter en licence de sciences technologies et de santé.

Par ailleurs, en 2020, Melissa Saichi devient ingénieure de recherche à l’hôpital Saint-Louis. Un poste qui lui a permis d’analyser les données sur le covid-19 pendant plus d’un an et de voir son étude publiée dans le prestigieux magazine Nature Cell Biology.

De plus, le parcours de cette Algérienne se poursuit lorsqu’elle a entamé sa thèse de doctorat, au centre de recherche de l’Institut Curie, en octobre 2022, pour tenter de découvrir les secrets de la détection précoce des formes les plus agressives du cancer du sein.

Toutes nos félicitations à Melissa Saichi, lauréate du Prix Jeunes Talents France 2024Prix Jeunes Talents France 2024 @FondationLOreal – @UNESCO #ForWomenInScience pour ses recherches sur la détection précoce des formes les plus agressives du cancer du sein. 👏#FWIS2024 pic.twitter.com/qi8oJqbyb0 — Institut Curie (@institut_curie) October 8, 2024

Ses travaux de recherche pourraient déterminer les marqueurs les plus en amont d’une biopsie et permettraient une meilleure prise en charge des patients à risque.

