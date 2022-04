Jeunes leaders mondiaux 2022: une Algérienne figure parmi les élus

Il faut avouer que beaucoup d’Algériens dans différents domaines réussissent à se démarquer et à se faire remarquer dans des pays étrangers en accédant au sommet des classements internationaux. Ils représentent, de ce fait, une source de fierté pour toute une population. Tel est le cas de l’Algérienne Soraya Djermoun qui figure parmi les jeunes leaders les plus prometteurs de l’année 2022 dans le classement du Forum économique mondial (WEF).

L’Algérienne Soraya Djermoun âgée de 35 ans a obtenu à l’Université de Paris un diplôme en communication et relations publiques ainsi qu’un MBA en commerce international. Soraya est en effet experte en matière de géopolitique et analyste dans la région MENA. Par ailleurs, elle est chef d’entreprise et engagée dans l’autonomisation des femmes. Elle détient également une licence en économie obtenue en Allemagne.

L’Algérienne est aussi auteur de trois ouvrages traitant du développement économique, des questions d’innovation et des enjeux socio-économiques et environnementaux. Son livre le plus répandu porte sur « Les multinationales émergentes : Comment elles changent la donne économique mondiale », concerne les multinationales émergentes qui représentent les principaux moteurs des échanges et des économies internationales.

De son côté, la sélection des Young Global Leaders comprend cette année 109 membres, qualifiés par le WEF de leaders les plus prometteurs ayant moins de 40 ans. Ceux-ci sont également retenus pour leurs compétences. Mais également pour leur implication dans des projets qui agissent en faveur du bien-être de la planète. Telles que la santé, de la préservation de l’environnement, ou encore la réforme de l’éducation. Soraya Djermoun a donc été nommée par le Forum économique mondial (WEF) parmi les jeunes leaders mondiaux les plus prometteurs en 2022.

Il faut rappeler que le World Economic Forum est une organisation à but non lucratif. Et une structure de lobbying dont le siège est à Genève, sur le territoire suisse. Le Forum est notamment connu pour son assemblée annuelle qui regroupe de nombreux experts issus de divers domaines. Cette rencontre a pour vocation de traiter des problématiques les plus importantes de la planète.

Soraya Djermoun compte parmi les femmes les plus talentueuses du “ Rising Talents”

L’ex directrice de la communication du groupe Cevital, Soraya Djermoun, a également été désignée parmi les 17 femmes les plus compétentes au monde lors de la sélection Rising Talents en 2016. Une initiative visant à récompenser les jeunes femmes les plus brillantes du monde, qui sont en passe de devenir des figures influentes au sein de leur organisation et de leur communauté.

Les lauréates du prix Rising Talents sont des femmes qui ont moins de 40 ans et qui ont démontré leur talent professionnel comme personnel, ont fait preuve de courage et ont su prendre des risques et servir de catalyseurs auprès de leur organisation. Elles œuvrent dans tous les domaines d’activité, depuis l’entrepreneuriat social à la technologie en passant par les sports, les médias, la santé et la vie publique.