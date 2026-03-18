Jeudi ou vendredi ? La date de l’Aïd el-Fitr tranchée en France

Réunie ce mercredi 18 mars à la Grande Mosquée de Paris, la commission religieuse de la « Nuit du doute » a tranché concernant la date de l’Aïd el-Fitr 1447/H, marquant la fin du mois sacré de Ramadan pour les musulmans de France.

Comme chaque année, l’instance religieuse, composée de représentants des différentes fédérations et de théologiens, s’est rassemblée pour l’observation du croissant lunaire. Cette tradition séculaire permet de confirmer la transition entre le mois de Ramadan et le mois de Chawwal.

La commission religieuse a officiellement annoncé que le premier jour de l’Aïd el-Fitr en France est fixé au vendredi 20 mars 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2026 : la Grande mosquée de Paris dévoile la date présumée

Le montant de la Zakat el-fitr fixé à 7 euros par personne à charge

Afin de fluidifier l’accueil des nombreux fidèles attendus, la Grande Mosquée de Paris a programmé deux sessions de prière pour le jour de l’Aïd : la première à 8h00 et la seconde à 8h45.

Pour l’année 1447/H (2026), la Grande Mosquée de Paris a communiqué les montants de référence pour les obligations religieuses de fin de mois. La Zakat el-Fitr est ainsi fixée à 7 euros par personne à charge.

De même, la Fidyah minimale, destinée à compenser les jours de jeûne non effectués pour raisons valables, s’élève également à 7 euros par jour. L’institution précise que l’ensemble des modalités de paiement est accessible directement sur son portail officiel.

Ces pays fixent la date de l’Aïd au vendredi 20 mars 2026

Contrairement à la méthode de l’observation visuelle, certains pays privilégient les données scientifiques. C’est le cas de la Turquie et de Singapour, qui fixent le calendrier hégirien sur la base de calculs astronomiques anticipés. En s’appuyant sur ces prévisions qui confirment la visibilité du croissant lunaire, la Turquie a officiellement annoncé que l’Aïd el-Fitr sera célébré ce vendredi 20 mars 2026 sur son territoire.

Par ailleurs, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et Bahreïn se sont alignés sur la décision de l’Arabie Saoudite pour marquer la fin du mois sacré. Faute d’avoir pu observer le croissant de lune ce mercredi soir, les autorités religieuses de ces pays ont unanimement décrété que le mois de Ramadan compterait 30 jours pleins. Cette annonce confirme que le jeudi 19 mars sera l’ultime journée de jeûne pour l’ensemble de la péninsule Arabique. Par conséquent, les célébrations de l’Aïd el-Fitr débuteront officiellement le vendredi 20 mars.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2026 en France : le CTMF annonce la date de la fin du Ramadan

