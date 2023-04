Jeu en ligne illégal en Algérie et ailleurs : quels risques ?

L’univers des jeux d’argent en ligne voit interagir des millions d’opérateurs de divertissement et de parieurs dans le monde. Les casinos virtuels où il est possible de profiter de jeux de hasard et d’imposer des gains foisonnent, mais sur ce marché concurrentiel, plusieurs sites opèrent hors du cadre légal prévu par les juridictions. Le joueur est ainsi exposé à de sérieux risques en jouant sur un casino en ligne illégal en Algérie, en France ou dans d’autres pays, et voici les fâcheuses répercussions que cela peut avoir sur lui.

Comprendre le contexte légal des casinos en ligne

La législation qui encadre les activités de pari sur internet varie évidemment en fonction des pays, mais les protocoles sont globalement similaires. Tout casino en ligne actif doit disposer d’une licence pour proposer et administrer des jeux d’argent, mais aussi percevoir et utiliser l’argent destiné au divertissement des joueurs et collecter leurs données personnelles et bancaires. Cette accréditation est décernée par les États, via des organismes publics.

Par exemple, les Autorités de régulation de casino de Gibraltar, de Curaçao et de Malte, les Commissions des jeux du Royaume-Uni, de la Belgique et de Kahnawake régissent toutes l’industrie dans des pays ou régions autorisant le pari en ligne. Tous les observateurs et experts, comme ceux du guide de casino franco-canadien CasinoBonusCA, démontrent à quel point les casinos illicites portent préjudice aux parieurs et à l’industrie dans sa globalité.

Certains pays interdisent ou restreignent fortement les casinos virtuels pour des raisons de contrôle du marché, de sécurité des joueurs, de lutte contre le pari addictif et les crimes financiers, ou de convenances religieuses. C’est le cas entre autres de l’Algérie ou la loi islamique interdit globalement les jeux d’argent, de la France où l’Autorité nationale des jeux ne permet que les jeux de cercle et les paris sportifs, et du Canada dont plusieurs provinces n’accréditent pas les opérateurs étrangers.

Que risque-t-on en jouant sur un casino en ligne illégal ?

Les parieurs qui résident dans un pays qui proscrit ou restreint les jeux de casino en ligne, ou à qui l’offre locale ne convient pas, ont toujours la possibilité de se divertir sur des sites dont les serveurs sont basés à l’étranger. Les lois ne sanctionnent en général personne pour un divertissement d’ordre privé, sauf dans de rares cas détaillés plus bas. Le vrai danger est que le site choisi pour jouer ne soit accrédité nulle part, et qu’il soit donc illégal. Voici ce que l’on encourt avec un casino illégal si l’on n’y prend garde.

Les arnaques

Dans la grande majorité des cas observés, les casinos actifs sur internet sans accréditation sont tenus par des opérateurs véreux. Leur but est d’appâter les parieurs par des offres de jeux et de bonus alléchants, pour les pousser à créer un compte et y déposer de l’argent. Généralement, ils ne veulent ni ne peuvent payer les sommes dues en cas de gains, et ils se soustraient donc aux contrôles légaux pour pouvoir détourner les fonds en toute quiétude.

Parmi leurs procédés, il y a le trucage de jeux pour réduire au maximum les chances de gagner, des clauses cachées et/ou difficiles à respecter, ou le refus pur et simple de payer. Si cela arrive, le joueur n’aura malheureusement aucun recours officiel à exercer ni dans son pays de résidence ni ailleurs. Aucune juridiction ne pourra donc vraiment trancher en sa faveur, même s’il s’avère qu’il est effectivement victime d’une arnaque.

Le détournement de données bancaires et privées

L’argent n’est pas la seule ressource qui intéresse les arnaqueurs sur les casinos en ligne. Les informations qui leur sont fournies à l’inscription sont précieuses pour les hackeurs qui peuvent usurper l’identité et les coordonnées des joueurs pour les utiliser à des fins malhonnêtes. L’accès aux comptes en banque leur est également facilité. Même en admettant qu’un casino illégal ne soit pas forcément véreux, rien ne donne la garantie qu’il présente le niveau de sécurité minimum requis pour empêcher tout détournement de données sensibles.

Des sanctions pénales

Dans la majorité des pays, il n’y a aucun risque juridique à jouer sur des casinos en ligne basés à l’étranger et non autorisés localement. La pratique la plus répandue est l’utilisation d’un VPN pour accéder à ces plateformes en cas de blocage, et il n’y a quasiment pas de cas de poursuite judiciaire. Néanmoins, les pays dont la loi prend en compte des convenances religieuses peuvent sanctionner un parieur, même s’il joue à titre personnel.

Ainsi, en Algérie comme dans la plupart des pays où la loi islamique est en vigueur, il y a un risque de sanction pénale pour quiconque est pris à utiliser un VPN pour jouer sur des établissements étrangers. Le cas demeure relativement rare étant donné que l’État algérien n’est pas intrusif, mais il est tout de même important de rester discret et de ne pas inciter publiquement au pari en ligne.

Comment vérifier que son casino en ligne n’est pas illégal ?

Il est relativement facile de s’assurer qu’un casino en ligne n’est pas illégal. Il faut rechercher la mention légale de la licence détenue, qui se trouve généralement en bas de la page d’accueil du site de l’établissement. Le numéro d’accréditation y est également mentionné, et il faut ensuite se rendre sur la plateforme officielle de l’organisme de régulation pour effectuer une vérification. Chaque juridiction tient en effet à jour une liste des opérateurs qu’elle accrédite.