Jetour importera bientôt des véhicules : liste des modèles disponibles en Algérie

Jetour, la marque de véhicules, obtient l’agrément pour importer des voitures en l’Algérie et aura comme distributeur exclusif la SARL REVOLVA. Cette collaboration prometteuse permettra aux Algériens d’accéder à une gamme de modèles de qualité exceptionnelle.

Les modèles Jetour offrent une variété de choix aux consommateurs algériens. Parmi eux, le X70 est un véhicule polyvalent qui allie confort et performance. Avec un design élégant et des fonctionnalités avancées, ce modèle garantit une expérience de conduite agréable et sécurisée.

Pour ceux qui recherchent un peu plus de puissance, le X70 Plus est la solution idéale. Doté d’un moteur puissant, ce véhicule peut facilement faire face aux routes difficiles et offrir une conduite dynamique. En plus de sa performance, le X70 Plus propose également un intérieur spacieux et confortable, idéal pour les longs trajets en famille ou entre amis.

Quels autres modèles seront disponibles ?

Le X90 Plus est un autre joyau de la marque Jetour. Avec son allure robuste et sa capacité à affronter tous les terrains, ce modèle est parfait pour les aventuriers intrépides. Que ce soit pour explorer les montagnes ou les déserts, le X90 Plus ne vous laissera jamais tomber.

Jetour ne se limite pas seulement aux véhicules tout-terrain. Le modèle Dashing est le choix parfait pour ceux qui recherchent une voiture compacte et élégante. Avec son design moderne et ses caractéristiques innovantes, ce véhicule se démarque dans les rues urbaines. Facile à garer et économique en carburant, le Dashing est un compagnon idéal pour la vie citadine.

Enfin, Jetour propose le modèle Travler, conçu spécialement pour les familles. Avec ses multiples places assises et son espace de chargement généreux, ce véhicule est parfait pour les sorties en famille ou les voyages entre amis. De plus, il offre une sécurité optimale grâce à ses fonctionnalités avancées.