Jetour débutera la production de ses voitures en Algérie fin 2025

La renaissance de l’industrie automobile en Algérie se précise. Le constructeur chinois Jetour a officiellement annoncé le démarrage de sa production nationale fin 2025, à Batna, sur le site de l’ancienne usine KIA. Ce projet industriel stratégique, révélé par le site spécialisé Autobip, marque une étape importante dans le retour progressif de l’assemblage automobile sur le sol algérien.

Un partenariat sino-algérien pour relancer l’industrie

Ce retour en force s’inscrit dans un partenariat entre Jetour et la société publique Fondal, et bénéficie du soutien actif des autorités locales et nationales. L’objectif est clair : relancer la production nationale de véhicules, après plusieurs années d’arrêt et de turbulences dans le secteur.

Un récent échange entre les représentants algériens et chinois de Jetour et les autorités de la wilaya de Batna a confirmé la volonté de remettre en service rapidement le site, avec un plan de travail bien défini.

Diagnostic technique et adaptation du site en cours

Avant de passer aux lignes de montage, une évaluation technique minutieuse est en cours. Les équipes de Jetour examinent les infrastructures existantes afin de définir les capacités réelles de production et d’ajuster les objectifs en conséquence. À ce stade, les modèles de véhicules qui seront produits à Batna n’ont pas encore été annoncés, mais Jetour prévoit une gamme variée, adaptée aux besoins du marché local.

L’entreprise devra respecter les normes d’homologation, sécuriser les chaînes d’approvisionnement en pièces détachées et former les futurs ouvriers pour garantir une montée en puissance efficace.

Vers une production 100 % locale d’ici fin 2025

Si le calendrier est respecté, les premières voitures Jetour “made in Algeria” sortiront de l’usine avant fin 2025. Ce sera une grande première pour la marque sur le marché maghrébin. Jetour ambitionne non seulement de conquérir le public algérien, mais aussi de faire de cette implantation un tremplin industriel régional.

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle politique industrielle du gouvernement algérien, qui encourage les partenariats internationaux crédibles et la création de valeur ajoutée locale. Le redémarrage de l’usine de Batna est donc bien plus qu’un simple contrat commercial : c’est un symbole de relance économique, de création d’emplois et de réduction de la dépendance aux importations.