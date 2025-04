Jean-Noël Barrot à Alger : clap de fin pour la brouille diplomatique franco-algérienne

La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce dimanche 6 avril à Alger, symbolise un tournant décisif dans les relations entre la France et l’Algérie, après plusieurs mois de tensions diplomatiques. Reçu par le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie française a annoncé la réactivation immédiate de « l’ensemble des dispositifs de coopération dans tous les domaines » entre les deux pays.

Un dialogue franc pour dépasser les tensions

Ce déplacement officiel s’inscrit dans la continuité de l’entretien téléphonique entre les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, tenu le 31 mars. Jean-Noël Barrot a souligné que les discussions à Alger ont permis d’aborder de manière « sincère et directe » les sujets ayant affecté les relations bilatérales. La volonté commune est désormais de remettre en marche les mécanismes définis dans la Déclaration d’Alger de 2022.

À LIRE AUSSI : Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron : est-ce la fin de la crise entre Alger et Paris ?

Le ministre français a précisé que les échanges entre les services de renseignement des deux pays reprendront, et qu’une rencontre de haut niveau entre responsables de la sécurité est déjà envisagée. Par ailleurs, un dialogue stratégique sera engagé autour des questions régionales, notamment la situation au Sahel.

Justice, migration et économie : les dossiers avancent

Dans le domaine judiciaire, Barrot a annoncé la visite prochaine à Alger du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, qui relancera le dialogue entre les institutions judiciaires des deux pays. Le traitement du dossier des biens mal acquis, sujet sensible, figurera parmi les priorités.

À LIRE AUSSI : URGENT. Le Président Tebboune accorde une audience à Jean-Noël Barrot (vidéo)

Sur la question migratoire, les deux présidents ont validé la reprise immédiate de la coopération. Les discussions porteront notamment sur les réadmissions et la délivrance des visas, en s’appuyant sur les accords consulaires en vigueur. Une réunion entre les consuls algériens en France et les préfets français est en cours d’organisation.

Relance économique et rapprochement mémoriel

Jean-Noël Barrot a également évoqué les difficultés rencontrées dans les échanges commerciaux, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et du transport maritime. Le président Tebboune s’est montré favorable à une relance dynamique de la coopération économique. Une rencontre entre le Medef et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) est prévue le 19 mai, suivie d’une session du Comefa avant l’été.

À LIRE AUSSI : Changement à la tête d’Adrar : Tebboune met fin aux fonctions du wali Ali Bouguerra

Sur le plan mémoriel, les travaux de la commission mixte d’historiens ont repris. Le président algérien a confirmé l’invitation de l’historien français Benjamin Stora à Alger, pour poursuivre les échanges sur la restitution d’objets culturels.

Enfin, Barrot a évoqué le cas de l’écrivain Boualem Sansal, récemment condamné, appelant à un geste humanitaire en raison de son âge et de son état de santé. Il a conclu que cette visite ouvre « une nouvelle phase » dans la relation entre Paris et Alger, fondée sur « l’équilibre, la confiance et l’intérêt mutuel ».