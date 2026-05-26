« Je voulais être là », Bennacer regrette amèrement sa mise à l’écart par Petkovic

Écarté de la liste de Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde 2026, Ismaël Bennacer est sorti du silence pour réagir à cette décision qui a surpris de nombreux observateurs. Le milieu de terrain algérien, pénalisé cette saison par des blessures à répétition avec le Dinamo Zagreb, n’a pas caché sa déception, tout en affichant un discours digne et tourné vers l’avenir.

Dans une interview accordée au média spécialisé « La Gazette du Fennec », Bennacer a d’abord tenu à revenir sur son état physique, estimant être revenu à un bon niveau au moment de l’annonce de la liste : « C’est vrai que j’ai connu une blessure en début d’année, et je comprends que ça puisse faire partie des discussions. Mais aujourd’hui, je me sens bien, à 100%. Je revenais très bien, je commençais à enchaîner les minutes, à retrouver mes meilleures sensations et à me sentir de mieux en mieux sur le terrain. Donc oui, forcément, je suis déçu de ne pas avoir été appelé, parce que je me sentais prêt. Mais dans tous les cas, je continue de travailler et de m’entraîner de mon côté. Je reste à la disposition du coach s’il a besoin de moi ».

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : voilà pourquoi Petkovic a tardé pour annoncer sa liste

Le rêve du Mondial s’évapore !

Le joueur formé à Arles-Avignon et passé par Arsenal, Empoli et l’AC Milan a également insisté sur l’importance que représente la Coupe du monde à ses yeux, lui qui nourrissait de grands espoirs pour cette édition 2026 : « C’est un rêve. J’ai toujours rêvé de disputer une Coupe du monde avec mon pays. Ce maillot représente énormément pour moi. Depuis le premier jour, j’ai toujours tout donné pour la sélection, sur le terrain comme en dehors. Après le Mondial 2022, qui nous avait échappé du bout des doigts, cette Coupe du monde 2026 avait forcément une saveur particulière. C’était quelque chose que j’avais en tête, un objectif très fort. Je voulais être là, aider l’équipe, défendre nos couleurs et apporter mon expérience au groupe. »

Malgré un discours mesuré, l’international algérien ne cache pas une certaine incompréhension face à ce choix sportif : « Je ne vais pas mentir, je suis dans l’incompréhension. Quand tu te sens bien physiquement, que tu travailles, que tu reviens à un bon niveau et que tu as ce rêve de Coupe du monde avec ton pays depuis des années, c’est forcément difficile à accepter ».

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : l’équipe d’Algérie sans Bennacer et Bounedjah, mais avec Bentaleb

Un soutien indéfectible aux Verts

Enfin, Bennacer a tenu à adresser un message de soutien à ses coéquipiers, affirmant que son attachement à la sélection reste intact malgré cette désillusion : « Quoi qu’il arrive, je serai derrière mes frères. Je supporterai l’équipe, comme tous les Algériens. Bien sûr, la déception sera là, parce que j’aurais voulu être avec eux sur le terrain, vivre cette aventure de l’intérieur. Mais l’Algérie passe avant tout. Je souhaite au groupe d’aller le plus loin possible et je resterai toujours derrière eux ».

Une réaction pleine de lucidité et de professionnalisme pour Bennacer, qui garde la porte ouverte à un retour en sélection, tout en affichant un soutien indéfectible aux Verts à l’approche du grand rendez-vous mondial.

🟢 À LIRE AUSSI : « Règlement de comptes », l’entourage de Bounedjah réagit après sa mise à l’écart