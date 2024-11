« Je vise l’équipe de France, pas l’Algérie », Benzia revient sur sa déclaration controversée

Yassine Benzia revient sa déclaration controversée en 2013, lorsqu’il avait déclaré ouvertement de vouloir représenter l’équipe de France. L’international algérien revient également sur sa polémique avec l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi.

Né en France de parents algériens et formé à l’Olympique Lyonnais, Yassine Benzia a fait toutes les jeunes sélections françaises. En 2013, il avait confié, dans une interview à Canal+, qu’il vise l’équipe de France.

Onze ans, après, l’international algérien revient sur cette déclaration controversée qui avait suscité une grande polémique. « Durant une interview avec Canal+, on me pose la question sur mon avenir. Je suis briefé avant l’interview. Ce n’est pas la vérité qui va sortir. Je suis en équipe de France jeune, je commence mes gammes professionnelles avec l’Olympique lyonnais. Dans le foot, des fois, c’est politique, tu es obligé de dire des choses que tu n’as pas forcément pensées », a-t-il expliqué, dans une interview accordée au Youtubeur Colinterview.

Le joueur a également confié pour quelles raisons il avait temporisé pour changer sa nationalité sportive. « Par respect, je ne voulais pas venir sans n’avoir prouvé. Bien que le président de la Fédération de l’époque, Mohamed Raouraoua, m’avait contacté plusieurs fois, je lui ai demandé de me laisser faire une saison pleine en Ligue 1 avant de discuter. Il s’est montré très compréhensif. ».

En 2016, Benzia (30 ans) a fini par opter pour l’équipe d’Algérie, sous la coupe de Christian Gourcuff. Il avait célébré sa première sélection en mois de juin de la même année, à l’occasion du match face à l’Éthiopie, en étant l’auteur de l’unique but de la victoire.

Il revient sur l’incident avec Belmadi

Yassine Benzia a bien rebondi au club azéri Qarabag. Après une première saison réussie, le joueur n’avait hésité à contester sa non-convocation par Djamel Belmadi en équipe d’Algérie. En effet, il avait fait une publication sur son compte Instagram, où il avait comparé ses stats à certains joueurs convoqués.

« C’est une grosse maladresse de ma part. Je me suis excusé auprès des joueurs concernés, car ce n’était pas mon intention de les citer. », regrette-t-il, et d’ajouter : « J’avais besoin juste d’une sélection en match amical, pour que les gens sachent ce que je deviens et montrer que j’étais encore là ».

Le joueur formé à l’OL ne tient aucune rancune envers l’ex-sélectionneur national. « Belmadi avait pris de mes nouvelles après mon accident. J’espérais qu’il me donne une chance, mais je comprends aussi que le championnat azéri n’attire pas l’attention ».