« Je suis très déçu », écarté, un international algérien répond à Petkovic

Le nom de Nabil Bentaleb ne figure pas dans la liste des 28 joueurs retenus par Vladimir Petkovic pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc. Une absence qui a suscité de nombreuses interrogations chez les observateurs et les supporters des Verts, tant le milieu de terrain du LOSC est considéré comme une valeur sûre du football algérien. Régulier en club, enchaînant les prestations solides en Ligue 1 française, Bentaleb semblait pourtant faire partie des plans du sélectionneur national depuis son retour en sélection.

Ce choix est d’autant plus surprenant que certains joueurs évoluant à son poste ne semblent pas afficher un rendement supérieur à celui du Lillois. Titulaire indiscutable avec Lille, Bentaleb réalise une saison pleine, marquée par une constance remarquable et une influence importante dans l’entrejeu de son équipe. Sa capacité à récupérer des ballons, orienter le jeu et se projeter vers l’avant en fait un profil expérimenté, souvent précieux lors des grandes compétitions.

🟢 À LIRE AUSSI : Pourquoi pas d’Abada et Bentaleb, convocation de Boulbina et Berkane… Petkovic défend ses choix

Bentaleb déçu de Petkovic

Interrogé sur sa non-convocation, le milieu de terrain de 31 ans, qui compte deux CAN à son actif, n’a pas caché sa déception. À l’issue du match opposant Lille à Auxerre, au cours duquel il s’est illustré par un superbe but, Bentaleb a livré une réaction empreinte de lucidité et de maturité. « C’est une grosse déception. Je pense avoir fourni les efforts nécessaires pour faire partie de ce groupe. La décision est ainsi et le coach fait ses choix. Je vais suivre la sélection en tant que supporter », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il comptait se concentrer davantage sur son travail en club et se recentrer sur lui-même.

Malgré l’amertume, l’ancien joueur de Tottenham a tenu à relativiser la situation, soulignant que des événements bien plus graves peuvent survenir dans la vie. Une manière élégante de tourner la page sans polémique ni remise en cause inutile. Bentaleb semble ainsi décidé à utiliser cette déception comme une source de motivation supplémentaire pour progresser et revenir plus fort.

🟢 À LIRE AUSSI : Liste de Petkovic pour la CAN 2025 au Maroc : Atal de retour, pas d’Abada et Lekhal et 2 surprises

Le sélectionneur justifie ses choix

Questionné sur un éventuel retour en sélection dans les mois à venir, notamment en perspective de la Coupe du monde 2026, le milieu algérien s’est montré confiant, tout en respectant pleinement l’autorité du sélectionneur. « Le coach a certainement ses raisons que je respecte. Je suis Algérien à part entière et maintenant on va leur souhaiter le meilleur pour la compétition », a-t-il affirmé avec élégance.

De son côté, Vladimir Petkovic a justifié la mise à l’écart de Bentaleb par la forte concurrence à son poste. « C’est un choix technique. D’autres joueurs me donnent davantage satisfaction », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une décision assumée, mais qui continuera sans doute à alimenter le débat tant le talent et l’expérience de Nabil Bentaleb restent indéniables.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : les mots forts d’un ex-international marocain sur l’Algérie