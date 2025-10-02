« Je suis têtu », Petkovic répond aux critiques et défend ses choix

Lors de la conférence de presse d’avant-stage, Vladimir Petkovic défend ses choix. Il parle notamment de la première convocation de Luca Zidane en équipe d’Algérie.

Lors du dernier stage du mois de septembre, Vladimir Petkovic a fait l’objet de sévères critiques. Ce n’était pas à cause des résultats réalisés face à la Guinée (0-0) et au Botswana (3-1), mais tout simplement en raison de ses choix. Lors de la conférence de presse de cet après-midi, le technicien bosniaque a saisi l’occasion pour répondre aux détracteurs.

« J’écoute et je suis tout ce qui se dit à propos de moi. Les critiques qui manquent d’objectivité pourraient nuire à l’équipe d’Algérie. J’ai du caractère et je n’aime pas quand on insiste sur un joueur. Cela peut se répercuter négativement sur ce dernier et me rend têtu, pour ne pas dire autre chose », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « On veut bâtir une équipe sur de bonnes bases. Aucun joueur n’est indispensable. Je fais plutôt appel à ceux qui le méritent ».

Que pense Petkovic de la convocation de Luca Zidane ?

Logiquement, Vladimir Petkovic a été interrogé sur la convocation de Luca Zidane. Il voit en lui un joueur capable d’apporter un plus dans le groupe.

« Si je l’ai convoqué, c’est parce qu’il le mérite. Je le suis depuis longtemps et je pense qu’il répond parfaitement au profil et qu’il peut apporter un plus au groupe », dira-t-il.

Seulement, le fils de la légende Zinédine Zidane doit redoubler d’efforts pour s’imposer dans la hiérarchie des gardiens de but de l’équipe d’Algérie. « Maintenant s’il va jouer titulaire ou non, ce n’est pas le moment pour en parler. Il y a trois gardiens de but en place et le meilleur d’entre eux jouera », ajoute Petkovic.

Nouveaux joueurs et décisions persistantes

Petkovic a également commenté la venue des trois nouveaux joueurs, Belghali, Chergui et Kabbal. « J’ai constaté qu’ils progressent avec leurs équipes. Du coup, j’ai décidé de les convoquer et leur redonner une chance ».

Par ailleurs, le sélectionneur national a été interrogé pour quelles raisons il n’a pas fait appel à Adel Boulbina, bien que le joueur enchaîne les bonnes performances avec Al-Duhail au Qatar. « Je suis tous les joueurs. Je sais qu’il marque des buts et c’est déjà important pour lui d’être convoqué en sélection nationale A' », a-t-il expliqué. Encore une fois, le Bosniaque n’a pas donné d’arguments solides pour lesquels il continue à marginaliser le talentueux attaquant formé au Paradou.