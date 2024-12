« Je suis avec mon pays » : Les Algériens répondent en masse au journaliste israélien Edy Cohen

Face à une campagne de déstabilisation en ligne orchestrée depuis l’étranger, les Algériens ont massivement répondu en faisant du hashtag #أنا_مع_بلادي (Je suis avec mon pays) un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Cette initiative citoyenne spontanée témoigne d’une volonté farouche de préserver l’unité nationale et de renforcer la fierté identitaire.

Lancée en réponse à des attaques numériques émanant de comptes marocains et israéliens, cette campagne a rapidement fédéré tous les segments de la société algérienne. Des jeunes aux personnes âgées, en passant par les intellectuels et les artistes, tous ont exprimé leur attachement indéfectible à leur pays.

À travers ce hashtag, les internautes algériens ont affiché un front uni, démontrant ainsi leur résilience face aux tentatives de division.

Les publications accompagnant le hashtag #أنا_مع_بلادي sont empreintes d’un fort sentiment de patriotisme. Les utilisateurs partagent des photos, des vidéos et des messages célébrant l’histoire, la culture et les paysages de l’Algérie.

Cette mobilisation numérique a non seulement permis de contrer la propagande adverse, mais a également renforcé le sentiment d’appartenance à une communauté nationale.

Ce hashtag, qui a rapidement inondé les plateformes, est une réponse directe aux campagnes diffamatoires menées par des acteurs étrangers, notamment le journaliste israélien Edy Cohen.

Ce dernier, dans un message provocateur publié sur X (anciennement Twitter), a incité le peuple algérien à se soulever contre son propre pays, une tentative flagrante de déstabilisation s’inscrivant dans le cadre de manœuvres hostiles.

Les dessous de la cyberattaque marocaine : une menace pour la stabilité régionale

Les internautes algériens ont réagi avec force, exprimant un rejet catégorique de ces provocations et démontrant ainsi leur attachement indéfectible à leur pays.

Cette mobilisation citoyenne sans précédent démontre la résilience du peuple algérien face aux tentatives de déstabilisation. Le hashtag #أنا_مع_بلادي (Je suis avec mon pays) est devenu bien plus qu’un simple mot-clé, il symbolise l’unité nationale et la fierté d’être algérien.

Cette vague de soutien témoigne de la vitalité de la société civile algérienne et de sa capacité à faire face aux défis. Comme l’a exprimé un internaute, « Nous restons debout et soutenons l’Algérie nouvelle et le président Abdelmadjid Tebboune, Tahya 3ami Tebboune et Tahya El Djazair ».

Le royaume chérifien, habitué des manœuvres déstabilisatrices à l’encontre de l’Algérie, a une nouvelle fois montré son vrai visage.

La presse marocaine, en première ligne de cette offensive, a multiplié les articles diffamatoires et les fausses informations dans le but de semer le doute et la division en Algérie.

Un exemple flagrant de cette désinformation est la création d’un hashtag imaginaire, prétendument utilisé par des Algériens mécontents de leur gouvernement (#manish_radi). Cette manipulation grossière a été rapidement démasquée par les internautes algériens qui ont souligné l’absurdité de cette allégation.

En réalité, ce hashtag n’a jamais été tendance en Algérie, mais uniquement au Maroc, révélant ainsi les véritables intentions de Rabat.

De nombreuses personnalités algériennes, notamment des artistes, des sportifs et des journalistes, ont apporté leur soutien à cette campagne en partageant des messages positifs sur les réseaux sociaux. Parmi elles, le commentateur sportif Hafid Derradji a affirmé sur Twitter que l’Algérie était capable de surmonter tous les obstacles grâce à la volonté de son peuple. Il a appelé tous les citoyens à œuvrer ensemble pour le bien du pays.

Les internautes ont unanimement salué cette initiative, la considérant comme une preuve de la force et de la résilience du peuple algérien. Ils ont souligné que ce hashtag était bien plus qu’un simple mot-clé, mais plutôt une expression profonde de leur attachement à leur patrie.

Les participants à cette campagne ont également appelé à renforcer la stabilité politique, économique et sociale du pays. Ils ont souligné que cette mobilisation était un signal fort adressé à tous ceux qui cherchent à nuire à l’Algérie.