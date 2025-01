« Je souhaiterais l’élimination de l’équipe d’Algérie de la CAN 2025 », un ex-international marocain

L’ex-international marocain, Marouane Chamakh, souhaiterait l’élimination de l’équipe d’Algérie de la CAN-2025. Un coup de gueule qui a enflammé la toile.

C’est lundi dernier que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025 a eu lieu. L’équipe d’Algérie, comme toutes les autres sélections qualifiées pour la compétition, est fixée sur ses adversaires. Il s’agit du Burkina Faso, la Guinée-Équatoriale et le Soudan.

Maintenant que le tirage a été effectué, place aux spécialistes et anciens joueurs pour livrer leurs pronostics. L’ex-international marocain Marouane Chamakh, qui a été invité sur le plateau de la chaine sportive égyptienne On Times Sports, a fait une déclaration controversée. En effet, il n’a pas caché d’exprimer son souhait de voir l’équipe d’Algérie éliminée du premier juste pour ne pas rencontrer la sélection de son pays.

« J’espère que l’équipe d’Algérie sera éliminée et que nous ne la rencontrerons pas en phase finale ». Et d’ajouter : « Je suis extrêmement heureux que cette compétition se déroule au Maroc. C’est une grande fierté pour notre pays. Nous devons gagner cette CAN à domicile, c’est une obligation pour marquer l’histoire ».

On ne sait pas pour quelles raisons l’ancien attaquant d’Arsenal a fait ce coup de gueule. Soit il a peur des Verts, qui demeurent un prétendant sérieux pour le sacre, ou bien vu les tensions qui existent entre les deux pays voisins pour des raisons politiques. Le moins que l’on puisse dire, est que sa déclaration a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Le Soudan, la surprise du groupe E ?

Sur papier, on peut dire que l’équipe d’Algérie a hérité d’un groupe abordable. Elle demeure la grande favorite de la poule pour valider son billet qualificatif pour les huitièmes de finale de la CAN-2025.

Mais il faut s’attendre à une surprise de la sélection soudanaise. Cette dernière a été tirée du POT 4 (le dernier), mais il faut savoir qu’elle carbure bien, malgré la guerre civile que connait le pays depuis plusieurs mois.

Et pour preuve, la sélection soudanaise domine le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. En effet, elle est en tête avec 10 points, suivie du Sénégal (8 points). Ainsi, le Soudan pourrait être la surprise du groupe E.

Alors que le Burkina Faso demeure un adversaire redoutable, qui a toujours posé des difficultés à l’EN lors des précédentes rencontres, la Guinée-Équatoriale connait une régression depuis la dernière édition de la CAN. Une chose est sûre, la bande à Vladimir Petkovic devra prendre tous ses adversaires aux sérieux pour éviter les désillusions des deux dernières CAN, où elle avait été éliminée du premier tour.