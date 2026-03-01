« Je souhaite affronter un jour le Maroc », un international algérien se confie

Le latéral droit Rafik Belghali s’est confié sans filtre lors d’une longue interview accordée au média spécialisé Foot Mercato, revenant en détail sur l’actualité de la sélection algérienne, son vécu personnel et ses ambitions.

Évoquant d’emblée le parcours des Verts lors de la CAN 2025, l’arrière latéral de 23 ans n’a pas cherché d’excuses : « De l’expérience. Dans une compétition comme la CAN, tu as besoin de tout donner à chaque match. Si tu es moins bien sur un match, tu sors direct. C’est ce qui nous a manqué en quarts, nous n’étions pas dans un bon jour. En face, ils étaient meilleurs des deux côtés et mettaient les détails qui font la différence. »

Malgré l’élimination, il estime que la progression est réelle : « On a fait bien mieux que les deux dernières CAN. Avec ce groupe-là, on peut aller loin dans le futur. Mais en vrai, bien sûr. Directement après le match, j’étais trop dégoûté. Parce qu’on sentait qu’on avait beaucoup de talent dans l’équipe. Dans notre tête, depuis le début, on s’était dit qu’on peut aller au bout. On était venus pour la gagner. »

Belghali a également tenu à souligner l’apport du sélectionneur Vladimir Petkovic : « C’est vraiment un bon coach. Il sait ce qu’on veut, il a une vision claire de notre objectif. A la CAN, après les deux premiers matches de poules qu’on avait gagnés, il voulait absolument qu’on gagne le troisième. Il a confiance en nous. ».

Affronter un jour le Maroc, un souhait qui lui tient à cœur

Actuellement joueur du Hellas Vérone, le latéral a révélé qu’il espérait affronter un jour le Maroc avec l’Algérie :

« Bien sûr. Le dernier match date de 2010 (2011, ndlr), on le voulait. On pensait déjà à ce match un petit peu. J’espère jouer à une fois dans ma vie contre le Maroc. J’ai beaucoup d’amis marocains en Belgique, ça serait un match incroyable. »

Il poursuit en évoquant l’élimination face au Nigeria : « évidemment ! C’est un match spécial. Avec notre groupe, je crois qu’on pouvait gagner. on en a parlé, forcément, mais on était focalisés sur le match face au Nigeria. Malheureusement, on n’a pas pu gagner. Je pense que c’est le match que tout le monde attendait… »

Pourquoi l’Algérie au détriment de la Belgique ?

Né en Belgique de parents algériens, Rafik Belghali revient sur son choix d’opter pour son pays d’origine au détriment de son pays natal. « Je suis formé en Belgique mais je n’avais vraiment zéro intention de jouer pour la Belgique depuis que j’étais petit. J’ai même joué avec les jeunes d’Algérie. Je le sais depuis la Coupe du monde 2014. Le coup-franc de Mahrez contre le Nigeria en 2019 aussi m’avait marqué. Des trucs comme ça, avec l’engouement du peuple pour l’Algérie…Je me suis dit « ouais, un jour, je veux jouer pour l’Algérie ». Il n’y avait que ça dans ma tête. C’était un choix du cœur. », s’explique-t-il.

Il insiste : « Oui mais même avec la grande Belgique des dernières années, je ne voulais pas jouer pour la Belgique. Je n’ai jamais ressenti pour la Belgique ce que je ressens pour l’Algérie. Je ne voulais que l’Algérie. »

Algérie – Argentine en CdM, Belghali affiche les ambitions des Verts

Se projetant vers la Coupe du monde 2026, il affirme que même un choc face à l’Argentine ne serait pas insurmontable : « On respecte l’Argentine. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et surtout, avec les joueurs qu’on a, on peut faire quelque chose. Et même si c’est l’Argentine en face, je suis certain qu’on peut faire quelque chose contre eux. », dira-t-il.

Selon lui, les Verts ont réussi à former un groupe soudé, ce qui leur servira du bien lors de leur participation au Mondial américain.« Depuis la CAN, on a formé un groupe qui vit bien ensemble. Je pense qu’on peut aller loin. Je ne dis pas ça parce que je joue pour l’Algérie, mais parce qu’on a les qualités. C’est l’objectif, de faire quelque chose comme le Maroc. ».

Gagner la CAN plutôt que d’aller loin en CdM

Cependant, son objectif prioritaire reste continental : « Je préfère gagner la CAN. Quand l’Algérie l’a gagnée en 2019, c’est inoubliable. Ce n’est pas la même chose que d’aller loin à la Coupe du monde. Remporter un trophée avec son pays est une fierté. Même si c’est bien d’aller loin en Coupe du monde. Les gens sous-estiment mais ce n’est pas facile de gagner une CAN. Chaque équipe est accrocheuse et on l’a vu cette année, il y a beaucoup de qualités en Afrique. »

Enfin, le défenseur algéro-belge parle de ses ambitions personnelles. Il n’a pas caché son rêve de rejoindre un jour la Premier League. « Je ne vais pas te mentir. C’est quelque chose que je veux faire dans ma carrière. Faire ce step dans un grand club. Pour l’instant, j’essaie de progresser à Vérone. Mais, c’est vraiment un objectif. J’aime le championnat italien mais je ne suis pas fermé à évoluer ailleurs. Jouer en Premier League serait un rêve pour moi. Ça, c’est quelque chose que je veux faire dans ma carrière. », a-t-il conclu.

