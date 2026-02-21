“Je reviendrai plus fort” : DJ Snake contraint d’annuler tous ses concerts pour cette raison

Le célèbre DJ et producteur français DJ Snake a annoncé qu’il mettait sa carrière en pause pour des raisons de santé. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’artiste a expliqué devoir subir une intervention chirurgicale au début du mois de février, après plusieurs mois de lutte contre un problème de santé dont il n’a pas révélé la nature.

Dans son message adressé à ses fans, DJ Snake a confié qu’il combattait ce souci de santé « depuis un certain temps » et que la situation avait fini par le rattraper. Après consultation avec ses médecins, la décision d’une opération s’est imposée. « Je ne peux plus repousser ni retarder cette opération », a-t-il écrit, soulignant le caractère urgent de l’intervention.

Une décision difficile mais nécessaire

L’artiste a précisé qu’il aura besoin d’environ un mois de repos complet après l’opération afin de récupérer pleinement. Une période indispensable, selon lui, pour retrouver toutes ses capacités physiques avant d’envisager un retour sur scène.

Conséquence directe de cette situation : l’annulation de l’ensemble de ses concerts programmés dans les prochaines semaines. Parmi eux figure notamment une tournée très attendue en Inde. DJ Snake reconnaît que cette décision a été « extrêmement difficile » à prendre, en particulier vis-à-vis de ses fans qui attendaient ces performances.

Habitué aux scènes internationales et aux shows spectaculaires, le producteur français, connu pour ses performances énergiques, a préféré privilégier sa santé. « Je dois retrouver toute ma forme physique, et c’est la seule solution », a-t-il affirmé.

Une vague de soutien des fans

À peine son message publié, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Des milliers de fans lui ont adressé des messages d’encouragement, saluant son courage et lui souhaitant un prompt rétablissement. Plusieurs artistes et personnalités du monde de la musique ont également exprimé leur soutien.

Figure incontournable de la scène électro internationale, DJ Snake s’est imposé au fil des années comme l’un des producteurs français les plus influents à l’échelle mondiale. Ses collaborations et ses titres à succès lui ont permis de bâtir une carrière solide et un public fidèle aux quatre coins du globe.

Un retour attendu

Malgré cette pause forcée, l’artiste a tenu à rassurer ses admirateurs. Il a conclu son message sur une note d’espoir, promettant de revenir « plus fort qu’avant ». Une déclaration qui laisse présager un retour déterminé une fois cette épreuve surmontée.

En attendant, DJ Snake se concentre sur l’essentiel : sa santé. Une priorité qu’il assume pleinement, même si cela implique de mettre temporairement entre parenthèses une carrière internationale florissante.