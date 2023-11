« Je regrette de ne pas avoir pu programmer un Algérie – France », Noël Le Graët

Déchu de son poste de président de la fédération française de football le mois de janvier dernier, Noël Le Graët, a été auditionné par l’Assemblée nationale à Paris. Il n’a pas hésité de citer l’Algérie pour se défendre de l’accusation de racisme dont il fait l’objet, entre autres.

Noël Le Graët n’est plus président de la fédération française de football depuis le mois de janvier passé. En effet, il a été déchu de son poste en raison de dysfonctionnement au sein de la FFF.

Hier après-midi, il a été auditionné par l’Assemblée nationale à Paris. Une audition qui a duré environ deux heures. Et le moins que l’on puisse dire, le concerné fait l’objet de graves accusations. On cite, entre autres, racisme, harcèlement et violences sexuelles.

Quand Le Graët cite l’Algérie pour se défendre

Questionné sur d’anciens propos de racisme, Noël Le Graët (82 ans) n’a pas hésité de citer l’Algérie pour se défendre. À cet effet, il n’a pas caché d’exprimer son regret de ne pas avoir pu programmer un match amical France-Algérie.

« Sur le racisme, j’ai toujours été proche de l’Afrique. J’ai toujours aidé via la FIFA cette collaboration avec l’Afrique. Je regrette de ne pas avoir pu faire aller jouer les Bleus en Algérie. Je rejette le racisme, mais j’ai dit qu’il fallait peut-être arrêter les matchs. Aujourd’hui, le gros problème, ce sont les violences entre supporters de clubs différents ». Dira-t-il. L’idée était sérieuse en 2019, suite à une rencontre Zetchi-Le Graët. Mais elle n’a pas été concrétisée en raison de plusieurs paramètres.

Et d’ajouter « En revanche, sur les jeunes binationaux, cela ne me gêne pas quand ils rentrent chez eux pour être auprès de certains membres de leur famille ».