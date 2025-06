« Je préfère prendre Benkhemassa plutôt que Cherki », le coup de gueule d’Adel Amrouche

Adel Amrouche a poussé un grand coup de gueule à propos du choix de Rayan Cherki de jouer pour l’équipe de France plutôt que celle de l’Algérie. Il encense le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Le choix de carrière international de Rayan Cherki, qui a officiellement opté pour l’équipe de France, continue à susciter les réactions sur la scène footballistique, notamment en Algérie. Le sélectionneur du Rwanda, l’Algérie Adel Amrouche, a donné son avis à propos du choix du joueur franco-algérien. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a poussé un grand coup de gueule.

« Cherki ? C’est un Français, non ? Je ne le connais pas, moi, je vis en Afrique », a-t-il lâché. Et d’ajouter : « C’est son choix… Nous avons plusieurs joueurs, peut-être mieux que lui, dans le même poste. Personnellement, je préfère prendre Benkhemassa plutôt que Cherki ».

🟢 À LIRE AUSSI : Cherki – Algérie : le joueur dément catégoriquement la version de la FAF

« Nous n’avons pas besoin des joueurs qui ne jouent pas pour le maillot national. Je préfère prendre qui est coeur et âme avec l’équipe d’Algérie », a-t-il enchainé.

Amrouche élogieux envers Petkovic

Par ailleurs, Adel Amrouche a été interrogé sur Vladimir Petkovic. Il donne son avis sur le sélectionneur national et s’est montré élogieux envers lui.

« Petkovic a fait valoir ses grandes qualités. Derrière lui, il y a un homme qui connait bien la sélection nationale et les joueurs, en l’occurrence Nabil Neghiz. En parlant de Petkovic, il a apporté plusieurs choses à l’équipe d’Algérie. Avec lui, on domine nos adversaires et on joue très à l’aise », dira-t-il.

« Nous pouvons dire que nous avons une sélection d’un niveau mondial. Elle mérite de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de 2026. Je lui souhaite que du bonheur à l’avenir », a-t-il ajouté.

Adel Amrouche va affronter l’équipe d’Algérie pour la troisième fois de sa carrière en tant que sélectionneur national à l’occasion du match amical qui opposera cet après-midi l’Algérie au Rwanda, après deux matchs avec le Botswana et la Tanzanie.

« Effectivement, c’est la troisième fois que je vais affronter l’Algérie. Mais ce sera un autre match vu son cachet d’amical, contrairement à ceux avec le Botswana et la Tanzanie. Mais ce sera tout de même un match important car ce sera un test révélateur pour nous », a-t-il indiqué.

« C’est toujours un sentiment particulier de jouer un match dans mon pays. Je remercie la FAF et les hautes autorités du pays pour nous avoir réservé un accueil royal. On leur promet de leur rendre la pareille à l’équipe d’Algérie au Rwanda dans le cas où les deux sélections s’affrontent à l’avenir ».