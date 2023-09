« Je préfère élever mes enfants en Algérie qu’en France », ce Malien fait son choix entre les 2 pays

De plus en plus de membres de la diaspora, mais aussi de ressortissants étrangers, optent pour l’Algérie pour s’y installer définitivement. D’ailleurs, plusieurs sont ceux qui ont témoigné de ce voyage, et parmi eux Mohamed Koulibaly, un père de famille malien qui fait part de l’histoire de son installation en Algérie.

En effet, dans une interview accordée à Jow+, Mohamed partage un récit captivant sur la recherche d’un environnement stable pour l’éducation de ses enfants.

Mohamed Koulibaly explique son choix de fonder sa famille en Algérie

Marié à une femme algérienne, Mohamed a d’abord vécu dans un pays du Golfe, avant de décider à tous renoncer pour offrir un meilleur environnement pour ses enfants. Le choix de son futur pays d’adoption est passé par plusieurs étapes.

En effet, entre la France, le Maroc et l’Algérie, ce père de famille s’est penché pour le pays d’origine de sa femme. « J’ai préféré élever mes enfants en Algérie plutôt qu’en France »-a-t-il annoncé, en précisant que l’Algérie offre un environnement stable pour l’éducation de ses enfants, loin de la dégradation des valeurs de la société.

Pour justifier son choix, il cite les valeurs de respect et de générosité enracinées dans le quotidien du peuple algérien.

Le père de famille casse les préjugés sur les Algériens

Avant de venir s’installer définitivement en Algérie, les préjugés sur le peuple algérien ont fait hésiter le père de famille. Cependant, après avoir mis les pieds sur le territoire national, sa perception du pays a totalement changé et a été séduit par l’accueil chaleureux et le comportement des Algériens.

Par ailleurs, motivé par sa décision de participer pleinement à la vie et par son désir de renforcer ses liens avec l’Algérie, ce père de famille a fait part de son souhait d’obtenir la nationalité algérienne, comme preuve pour son intégration.

D’ailleurs, il a même souligné son admiration pour la culture algérienne, les traditions et la diversité du pays, mais surtout pour l’accueil humain que réservent les Algériens pour chaque étranger qui visite leur pays.

