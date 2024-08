« Je pleurais seule dans ma chambre », Imane Khelif raconte l’enfer vécu à Paris

Imane Khelif raconte pour la première fois comment elle a vécu l’acharnement médiatique dont elle a été victime durant les Jeux Olympiques Paris-2024. Elle révèle aussi comment elle a surmonté la situation pour offrir à l’Algérie une médaille d’or.

Imane Khelif a fait l’objet d’un acharnement médiatique féroce et malsain avant même son entrée en lice dans les Jeux Olympiques Paris-2024. En effet, elle a été la cible des commentaires remettant en cause son genre.

Mais notre championne a fait preuve d’une forte personnalité et un mental en acier. Malgré tout l’acharnement qu’elle a subi, elle a écrasé toutes ses adversaires, jusqu’à ce qu’elle a pu offrir à l’Algérie une médaille d’or.

Aujourd’hui, la native de Tiaret est sur le toit de la boxe féminine. Mais l’enfer vécu à Paris restera à jamais gravé dans sa mémoire. « Je n’imaginais jamais que l’acharnement dont j’ai été victime allait prendre une très grande ampleur, au point d’être critiquée par de grandes personnalités comme Elon Musk et Donald Trump. Je ne peux vous décrire ma grande peur », confia Imane Khelif.

« Je ne cessais de pleurer dans ma chambre. Après, je sors et je fais semblant d’être forte, comme si rien n’était. Je me suis toujours dit : pourquoi moi ? Pourquoi cet acharnement contre moi ? J’ai tenté de ne plus rentrer sur les réseaux sociaux, mais je ne pouvais me passer de mon téléphone. J’étais au courant de tout ce qui disait sur moi », a-t-elle ajouté.

Comment Imane Khelif a surmonté la situation ?

La jeune boxeuse algérienne révèle comment elle a surmonté la situation. « C’est grâce au soutien de tout le monde que j’ai pu surmonter la situation. C’est aussi grâce aux psychologues qui étaient toujours à ma disposition ».

« Après ma qualification pour les quarts de finale, j’étais déterminée pour décrocher au moins une médaille de bronze. J’avais à cœur de rendre ma réponse sur le ring et faire taire les détracteurs. C’était vraiment un acharnement féroce de la part de certaines personnes qui n’ont pas respecté l’éthique olympique », a-t-elle confié.

Rappelons que l’avocat d’Imane Khelif a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour cyberharcèlement. Le propriétaire du réseau social X, Elon Musk, fait partie des noms cités dans la plainte.