“Je pense venir en Algérie” : Redouane Bougheraba envisage de se produire en Kabylie

Connu pour ses vannes improvisées, l’humoriste franco-algérien, Redouane Bourgheraba, a fait part de sa volonté de se produire en Algérie, notamment à Béjaïa ou à Tizi Ouzou, prochainement. L’annonce a été faite lors d’une récente déclaration au micro de berbère télévision.

Grâce à un succès né sur les réseaux sociaux, où ses vidéos collectent des millions de vues, l’artiste qui s’est produit au Vélodrome, espère revenir en Algérie pour se donner en spectacle, dans sa ville d’origine.

L’humoriste Redouane Bougheraba envisage de se produire prochainement en Algérie

Après s’être produit au Vélodrome de Marseille, devant plus de 40 000 spectateurs, fin juin dernier, l’humoriste d’origine algérienne, espère revenir en Algérie, pour se donner en spectacle, en Kabylie. Il s’agit de ce qui ressort d’une récente déclaration accordée à Berbère télévision. “J’espère venir jouer à Béjaïa ou à Tizi Ouzou” a-t-il annoncé.

” Je suis originaire de là-bas, mon père est né Béjaïa et souvent, je viens en vacances” a déclaré l’humoriste de 46 ans, avant d’ajouter “c’est tout à fait normal que je vienne jouer à Béjaïa“. Pour donner la date de ce spectacle tant attendue, l’artiste promet “dès que je termine le film que j’ai à tourner, je pense venir en Algérie”.

Redouane Bougheraba, comique de premier rang

Né à Marseille de parents algériens, Redouane Bougheraba emporte, dans ses spectacles, son énergie méditerranéenne et son humour percutant. Après de longues années à se donner en spectacle sur scène et dans des vidéos plus drôles les unes que les autres, le comédien devient le premier à remplir le stade du Vélodrome avec 40 000 spectateurs. Et le premier à enflammer la scène de cet emblématique stade de Marseille.

Surnommé “le roi de l’improvisation“, dans ses spectacles, il se raconte et dresse souvent des thématiques universelles et d’actualité. En effet, celui qui s’était fait connaître grâce à ses talents de Stand-upper à la 9ᵉ édition de Jamel comedy Club, raconte aussi ses origines, son enfance et son “éducation à l’algérienne“. “Quand un papa normal te met une droite, mon père à moi, c’était balayette, coup de tête, coup de coude, clé de bras” se souvient-il dans l’une de ses vidéos.

Qui dit Redouane Bougheraba dit aussi transformer tous ses souvenirs, ses voyages et son quotidien en sketchs. Et ce, pour donner naissance à “Un chirurgien pas comme les autres“, “J’ai contrôlé les contrôleurs” …

À LIRE AUSSI :

>> JO 2024 : l’humoriste Redouane Bougheraba parmi les porteurs de la flamme à Marseille

>> À Marseille, le tifo en hommage à l’humoriste Redouane Bougheraba crée des tensions