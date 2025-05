« Je ne veux pas parler de ses points faibles », Petkovic explique la non-convocation de Boulbina

Vladimir Petkovic explique la raison pour laquelle il n’a pas retenu Adel Boulbina. Il estime avoir convoqué les meilleurs en attaque actuellement.

Après avoir annoncé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin, Vladimir Petkovic a animé la conférence de presse, où il a répondu aux différentes questions des médias présents. La première question qui lui a été posée, c’est évidemment la non-convocation d’Adel Boulbina, lui préférant Said Benrahma, un joueur que les supporters algériens le considèrent comme étant fini.

Le sélectionneur national n’a pas donné des arguments solides concernant ce choix. « Je ne veux pas parler des points faibles de Boulbina. Je préfère évoquer les qualités des joueurs que j’ai convoqués. Certes, il jouit d’un énorme potentiel, mais il doit encore progresser. Aussi, il doit prouver avec la sélection nationale A’ avant de prétendre à une convocation chez les A.

« En parlant des joueurs convoqués, pas tous les 29 peuvent être dans le onze titulaire, et pas tous peuvent être dans la liste des 23. Ce sont mes choix, je veux toujours être cohérent avec mes choix », a-t-il ajouté.

Meilleur buteur de la Ligue 1 mais aussi meilleur joueur du championnat national actuellement, Adel Boulbina aurait mérité une convocation chez les Verts selon les observateurs. Mais Petkovic en a décidé autrement.

Petkovic défend ses choix

La mise à l’écart de Badreddine Bouanani a été également surprenante pour les supporters algériens. Visiblement, le Niçois est victime de la rude concurrence dans son poste avec Riyad Mahrez et Anis Hadj Moussa.

« Je sais qu’il fait de bons matchs, mais même Hadj Moussa enchaine les bonnes performances. Les deux joueurs jouent au même poste et j’ai préféré faire appel à ce dernier. Les portes de la sélection seront toujours ouvertes à Bouanani », explique Petkovic.

Il a également évoqué le retour de Nabil Bentaleb après une très longue absence. « On pouvait envisager de prendre le risque d’appeler Bentaleb en mars, mais maintenant on peut dire avec satisfaction qu’il est revenu vers un football de haut niveau. On peut profiter de ces dix jours pour revoir les qualités de Bentaleb ».

À propos de Mohamed-Amine Madani, il dira : « Il n’a jamais été mauvais avec la sélection nationale. J’aurais pu faire appel à d’autres défenseurs, mais ils ne sont pas disponibles pour le moment ».

La convocation de Kevin Guitoun et Ramiz Zerrouki a été aussi contestée par les supporters algériens, mais le technicien bosniaque est convaincu avoir fait le bon choix. « Guitoun a été bon avec Metz, et si je peux l’aider, je l’aide. Je veux lui donner un coup de pouce pour son futur à 28 ans », et d’ajouter : « Ramiz était blessé, il est revenu depuis un mois et demi. Il a toujours été bon avec la sélection ».