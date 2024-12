« Je ne suis pas Messi », Mahrez répond une nouvelle fois aux critiques

Malgré son retour en force, Riyad Mahrez a essuyé les critiques après le faux pas face à Esteghlal FC de Téhéran. Le capitaine de l’équipe d’Algérie a répondu d’une manière fracassante aux détracteurs.

Riyad Mahrez enchaine pratiquement trois matchs par semaines avec Al-Ahli Saudi, entre le championnat saoudien et la Ligue des champions d’Asie. Hier soir, le joueur et son équipe ont accueilli le représentant iranien, Esteghlal FC, dans le cadre de la prestigieuse compétition asiatique. Mais Al-Ahli a été accroché, en concédant le nul, sur le score de deux buts partout.

Un match où le capitaine de l’équipe d’Algérie n’a pas brillé. En zone mixte après le match, il a été interrogé par les médias sur son passage à côté lors du match d’hier soir. Le joueur a fait une réponse fracassante à ceux qui veulent à chaque fois lui endosser une grande part de responsabilité de chaque faux pas.

« Je ne suis pas Messi »

« Je vous l’ai déjà dit : Je suis un joueur d’équipe. Je ne suis pas Messi. Je ne peux pas prendre le ballon et aller seul dribbler tout le monde. Quand l’équipe joue bien, je jouerais bien aussi », a-t-il lâché, sur un ton sarcastique et avec le sourire au bout. Et pourtant, Mahrez est revenu en force ces dernières semaines. Sa contribution dans les différents succès d’Al-Ahli SC en est la preuve.

Ainsi, c’est la deuxième fois que l’ex-attaquant de Manchester City répond aux critiques. Le mois dernier, il avait dit ouvertement qu’il n’est « plus le joueur qui peut dribbler cinq ou six adversaires et faire la différence seul. Bien sûr, je ne suis pas le même joueur qu’à Manchester City car j’évolue dans des circonstances et un environnement différents ».

Mahrez très performant en LDC d’Asie

Il faut dire que la réponse de Riyad Mahrez est logique. En effet, il ne peut pas faire seul des miracles.

⚽ À LIRE AUSSI : Riyad Mahrez : « Je ne pense pas au record de Slimani »

Visiblement, les Saoudiens ont oublié les bonnes performances de Riyad en LDC d’Asie. Si Al-Ahli SC est en tête de son groupe, c’est grâce à l’international algérien. Ce dernier, est impliqué dans 8 (3 buts et 5 passes D) des 14 buts inscrit dans la compétition continentale.

En championnat saoudien, le joueur compte 3 buts et une passe décisive en 12 matchs.