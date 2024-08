“Je ne retournerai pas pour la France, ma place est avec l’Algérie”, Kaylia Nemour

Kaylia Nemour aura été au niveau des attentes de tous les Algériens, en offrant à notre pays une première médaille d’or dans les Jeux Olympiques Paris-2024. La jeune gymnaste de 17 ans assure qu’elle continuera à représenter l’Algérie à l’avenir.

Kaylia Nemour est sur le toit de la gymnastique mondial. En effet, elle a pris le dessus sur tous ses adversaires en finale des barres asymétriques, au terme d’une performance de haut vol. Avec une première place sur le score de 15.700, elle a offert à l’Algérie une première médaille d’or dans les Jeux Olympiques Paris-2024.

Mieux, elle entre dans l’histoire par la plus grande porte, en étant la première gymnaste africaine et arabe à décrocher l’or dans les JO. « C’est fou. Je suis choquée. Je n’y crois toujours pas encore. Pour moi, il y a encore autre chose après les Jeux olympiques, après la médaille d’or », a-t-elle déclaré au mirco de « RMC Sport ».

« Je suis très, très contente d’avoir gagné cette médaille d’or aujourd’hui. C’est vraiment le résultat et la récompense de toutes les années de travail que j’ai faites, surtout ces trois dernières années. Je suis passée par des périodes compliquées et c’est woaw, c’est incroyable », ajoute-t-elle.

Kaylia Nemour jouera toujours pour l’Algérie

Né en France, d’un père algérien et une mère française, Kaylia Nemour a fait sa formation dans son pays natal. Elle a intégré l’équipe de France à l’âge de 12 ans, mais le destin l’a finalement conduit vers l’Algérie.

Tout a commencé lorsqu’elle souffrait d’une maladie osseuse rare ; une ostéchondrite et qui nécessitait une intervention chirurgicale des deux genoux. Opérée avec succès, la jeune gymnaste de 17 ans aspire à reprendre la compétition. Mais son retour au plus haut niveau est freiné par un avis médical rendu par la Fédération française de gymnastique, qui émet “des restrictions temporaires de pratique”. Le mauvais sort s’acharne sur Kaylia, qui finit par être exclue du collectif France, suite à une bataille juridique entre son club et la Fédération.

Aujourd’hui championne olympique, la jeune adolescente ne compte pas retourner pour la France. « Je ne prendrai pas la décision de retourner pour la France. Ma place est avec l’Algérie. Je suis très, très fière et contente de représenter ce pays », a-t-elle avoué au micro de RMC Sport.