« Je ne peux pas mentir au peuple algérien », Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic fait partie des potentiels successeurs de Djamel Belmadi à la tête de l’équipe d’Algérie. Pour le moment, il ne veut ni affirmer ni infirmer ses contacts avec la fédération algérienne de football. Contacté par plusieurs médias algériens et mondiaux, il échappe toujours à la question de son éventuel retour chez les Verts.

La succession de Djamel Belmadi est ouverte. Aujourd’hui, le président de la fédération algérienne de football va procéder à l’installation d’une commission qui va étudier les différentes candidatures, avant de trancher sur le successeur de Belmadi, dans un délai ne dépassant pas les dix jours.

Depuis que la FAF ait décidé de tourner la page Belmadi, les rumeurs et spéculations concernant l’identité de son successeur vont bon train. En effet, chaque jour, on entend parler d’un nom. Visiblement, c’est Vahid Halilhodzic qui tient la corde.

Depuis que son nom est évoqué pour un retour à la tête de l’équipe d’Algérie, le technicien franco-bosniaque reçoit plusieurs appels de différents médias algériens et mondiaux. Mais pour le moment, il ne veut ni affirmer et infirmer concernant ses contacts avec la première instance du football algérien, se contentant de dire qu’il « est très convoité » et « en train d’étudier les différentes offres avant de trancher sur future destination ».

Coach Vahid pas chaud pour un retour chez les Verts ?

Hier, ce sont nos confrères du journal spécialisé « Compétition » qui ont pu joindre Vahid Halilhodzic au bout du fil. Seulement, il a une fois de plus échappé à la question de son retour en équipe d’Algérie.

« Non, rien n’a changé et je ne peux parler de ça. On parle trop du sujet et, pour le moment, je ne peux rien dire du tout ». A-t-il laissé entendre. Et d’ajouter : « Je ne peux pas mentir au peuple algérien. On a passé quelques années ensemble, c’était pas mal ».

Il faut dire que le fait que coach Vahid cultive le secret et joue encore le cachotier autorise à penser que les négociations entre lui et la FAF sont réelles et qu’elles se poursuivent sans qu’un accord qui satisferait les deux parties ait été trouvé. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir, en attendant que de nouvelles informations fuitent du siège de Dely Brahim…