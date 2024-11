« Je ne peux pas dribbler 6 joueurs », Mahrez répond aux détracteurs

Sévèrement critiqué, Riyad Mahrez réagit enfin. Le capitaine de la sélection nationale se défend, tout en reconnaissant qu’il n’est pas le même joueur qu’à Manchester City.

Riyad Mahrez avait décidé de quitter Manchester City et l’Europe en été 2023 pour aller tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien, en optant pour Al-Ahli Saudi. Bien qu’il fût au sommet de son talent, le joueur, comme plusieurs stars du football mondial, n’avait pu résister à l’offre astronomique des Saoudiens.

Mais depuis sa venue en Arabie Saoudite, le capitaine de l’équipe d’Algérie est sous le feu des critiques. En effet, les médias saoudiens, les supporters d’Al-Ahli ou encore la presse et les consultants des plateaux TV reprochent au joueur sa baisse de niveau. Ce dernier réagit enfin aux critiques pour répondre aux détracteurs.

« Je ne peux pas dribbler 5 ou 6 joueurs »

Présent à la conférence de presse d’avant-match Al-Ahli SC-Al-Shorta, dans le cadre de la Ligue des champions d’Asie, Riyad Mahrez a été interrogé par un journaliste à propos de sa baisse de forme. Très agacé, le joueur répond : « Nous n’avons pas aussi bien débuté que nous l’aurions aimé, et je fais partie de l’équipe, je suis un joueur collectif. Quand l’équipe est bonne, mes qualités apparaissent, mais je ne suis pas le joueur qui peut dribbler cinq ou six adversaires et faire la différence seul ! J’ai besoin que l’équipe soit au niveau pour m’exprimer au mieux », dira-t-il d’emblée.

Poursuivant sa déclaration, celui qui avait fortement contribué à la consécration de l’équipe d’Algérie lors de la CAN-2019 en Égypte répond également à ceux qui lui reprochent d’être en surpoids. « Certains diront que je ne suis pas dans la meilleure forme pour jouer. Bien sûr, je ne suis pas le même joueur qu’à Manchester City, mais je suis ici dans des circonstances et un environnement différents. J’essaye de revenir au niveau de forme que j’avais là-bas. Je suis un joueur collectif, à nouveau, donc quand mon équipe est bonne, je m’exprime d’autant mieux », a-t-il indiqué.