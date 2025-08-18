« Je n’ai rien contre le peuple algérien » : Enrico Macias livre son plus grand regret à 86 ans

L’artiste Enrico Macias est l’invité de l’émission spéciale « LEGEND » sur la chaîne YouTube de Guillaume Pley. Au cours de cette émission, il aborde des sujets personnels comme son enfance, son adolescence et ses rêves, notamment ceux liés à son pays natal, l’Algérie.

Malgré ses 86 ans, le chanteur français n’a pas abandonné l’espoir de retourner en Algérie, son pays de naissance qu’il a quitté après l’Indépendance en 1962. Ce retour est d’autant plus difficile que, en tant que juif, fils de pied-noir, il a été confronté à de nombreux obstacles.

Cette situation est également compliquée par son histoire familiale et ses prises de position controversées, notamment sur le conflit israélo-palestinien.

Enrico Macias se confie sur l’une « des grandes blessures de sa vie »

Au micro de Guillaume Pley, et devant les images de la maison qui a accueilli son enfance en Algérie, Enrico Macias parle encore une fois de son souhait de rendre visite à sa ville natale, Constantine. Le chanteur de « Je suis resté fidèle » a encore une fois expliqué vouloir retourner en Algérie « avant de mourir ».

« Je ne connais pas la raison de ce refus, car si je la connaissais, je serais déjà retourné. Ils ne veulent pas m’en donner. À chaque fois que j’ai la possibilité d’y aller, on me met un veto« , explique l’artiste français né en 1938. Il poursuit : « Je n’ai rien contre le peuple algérien, bien au contraire, je suis très concerné par tout ce qui se passe en Algérie, le peuple ce sont mes frères, sont les gens de ma ville natale, de mon pays natal« .

Enrico Macias accuse « Certaines personnes » de lui refuser ce voyage : « S’il faut un visa pour aller dans son propre pays, c’est grave« , affirme-t-il.

Retourner en Algérie, l’un des plus grands rêves de l’artiste

Interrogé sur ses projets d’avenir, l’interprète de « J’ai quitté mon pays » a révélé qu’il préparait un grand projet de film, sans en donner plus de détails pour le moment. Il a également confié qu’il regrettait de ne jamais avoir fait de comédie musicale, ce qu’il considère comme l’un de ses plus grands regrets professionnels. « J’ai envie, avant de quitter ce monde, autant de retourner en Algérie, de faire de la comédie musicale« , se confie-t-il.

Né Gaston Grenassia à Constantine en 1938, Enrico Macias avait renoncé à plusieurs occasions de se rendre en Algérie au cours des années 2 000. Cependant, il a tenu à clarifier au Journal Le Figaro qu’il n’avait jamais dit « qu’il fermerait la porte à l’Algérie« .

En 2007, le chanteur avait même tenté d’accompagner Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, lors d’un voyage officiel. Les autorités algériennes s’étaient toutefois opposées à sa venue.

