« Je n’ai plus le temps d’attendre l’Allemagne, j’ai définitivement choisi l’Algérie », Weiser

Le latéral germano-algérien, Mitchell Weiser, a signé une nouvelle sortie médiatique dans laquelle il a réitéré son souhait de rejoindre la sélection algérienne de football.

En effet, au micro de Bild, Mitchell Weiser est revenu sur son « rêve » de porter le maillot algérien. Il a dit, « J’ai pris ma décision, et il est impensable pour moi de faire machine arrière. J’ai toujours voulu disputer un grand tournoi international. Avec la sélection algérienne, j’aurais plus de chances à atteindre mon objectif, car elle représente une meilleure opportunité. J’ai définitivement opté pour l’Algérie, je n’ai plus le temps d’attendre l’Allemagne », déclare le latéral de l’équipe de Werder Brême.

N’y figurant pas sur la liste du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, même après des mois de sa première déclaration, révélant ses origines algériennes, Mitchell Weiser ne perd pas espoir et j’espère d’être l’un des élus pour disputer la prochaine CAN.

🚨Mitchel Weiser 🎙️: « Mon choix est définitivement fait, j’ai choisi l’Algérie. Je n’ai plus le temps d’attendre l’Allemagne, je veux jouer une grande compétition et avec l’Algérie c’est possible. » pic.twitter.com/q4HtYKqf3d — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 14, 2023

« Le sélectionneur ne m’a pas encore convoqué pour des raisons techniques. Je n’ai rien à dire de plus. J’aime l’aventure. Ça sera une nouveauté pour moi, j’ai toujours eu cette option en tête », ajoute Weiser.

Weiser en équipe d’Algérie, le rêve impossible ?

Revenue sur le devant de la scène continentale après sa victoire contre la sélection sénégalaise en amical, l’équipe d’Algérie semble retrouvée des bribes de sa gloire d’antan.

Avec un effectif presque fixé suite aux dernières arrivées de jeunes binationaux, les chances de voir Mitchell Weiser en sélection algérienne sont « infimes » selon la tendance actuelle.

Néanmoins, dans un monde en constante évolution, tout peut arriver pour le latéral de 29 ans. Or, contenant des latéraux de qualité, à l’image de Youcef Atal et de Kevin Guitoun, la sélection algérienne pourrait être le rêve impossible de Weiser.