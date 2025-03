« Je n’ai jamais rien vu de comparable » : l’Algérie vue par une globe-trotteuse américaine

L’Algérie reste une destination prisée pour les voyageurs expérimentés. La globe-trotteuse et journaliste de voyage américaine, Autumn Philips, a publié un article passionné sur son séjour et son exploration de ce pays.

Dans cet article de Post and Courier, elle relate avec émotion son voyage en Algérie, où la générosité des rencontres et la richesse culturelle à chaque instant l’ont profondément marquée.

À quoi ressemble un voyage en Algérie, dans le désert du Sahara ?

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Autumn Philips a obtenu le titre de « journaliste de l’année en 2024« , un prix qui lui a été décerné par North American Travel Journalists Association. La globe-trotteuse commence son récit par le dépôt de sa demande de visa pour l’Algérie : « Pour obtenir un visa, il faut envoyer une longue liste de documents en plus de son passeport. Il faut une lettre d’invitation d’un voyagiste détaillant votre itinéraire. Et puis, il faut attendre. Les consulats algériens de New York et de Washington attendent que le ministère du Tourisme leur transmette votre nom« , détaille-t-elle.

Par ailleurs, une fois le visa obtenu, Autumn Philips constate que l’Algérie est le pays le plus facile d’accès en Afrique. Immédiatement après son arrivée en Algérie, elle a été touchée par la chaleur de l’accueil reçu. Elle a noté que l’hospitalité algérienne se distinguait par sa spontanéité et son authenticité, contrastant avec celle parfois plus artificielle dans d’autres lieux touristiques.

S’aventurant hors des sentiers battus, la globe-trotteuse a découvert l’Algérie, un pays où la modernité et la tradition se côtoient. D’ailleurs, à Alger, l’architecture lui a évoqué un mélange de Paris et de la Nouvelle-Orléans. Ce qui l’a marqué le plus est l’accueil, mais aussi la curiosité bienveillante des Algériens : « C’est un pays riche, doté d’immenses réserves de pétrole et de gaz. Les routes et les infrastructures sont excellentes. La nourriture est bonne. Les gens sont accueillants et sans tracas« .

La meilleure façon de découvrir Alger est à pied

En visitant la capitale Alger, l’exploratrice américaine s’est rendue compte que la meilleure façon de découvrir cette ville est de marcher à pied. Et ce, pour admirer chaque détail de sa Casbah et apprécier les odeurs de chaque coin de ses marchés.

Par ailleurs, tout au long de son voyage en Algérie, de la capitale Alger à Djanet en passant par Constantine, la journaliste a été profondément émue par le respect qu’elle y a rencontré. Elle a déclaré n’avoir jamais reçu une hospitalité comparable, même dans les lieux réputés pour leur accueil.

Autumn a été aussi surprise par la qualité des aliments et des plats qui lui ont été servis durant son séjour : « On m’a dit que la nourriture ne serait pas bonne. On m’a dit que la culture était dure et que cela se refléterait dans la nourriture. On m’a conseillé d’apporter des petits plats réconfortants à côté, entre les repas, pour que la vie soit moins dure« .

