« Je n’accepte pas que Belmadi m’insulte, je l’ai remis à sa place », Ali Abdi

L’international tunisien Ali Abdi revient sur son accrochage avec le sélectionneur national Djamel Belmadi lors du match amical Algérie-Tunisie. Un incident qui a allumé la toile dans la soirée du 20 juin dernier.

Si le match amical Algérie-Tunisie (1-1), disputé le 20 juin dernier à Annaba, s’est déroulé dans un grand fair-play, un incident extra-sportif a eu lieu. On jouait la 29e minute, le latéral gauche de la sélection tunisienne, Ali Abdi, s’est accroché avec le sélectionneur national Djamel Belmadi.

En effet, tout a commencé lorsque le joueur a temporisé pour exécuter une touche. Et au moment où la sélection nationale était menée au score, Belmadi n’a pas gardé ses nerfs. Les deux hommes sont allés aux mains et a fallu l’intervention des sages pour calmer les esprits.

« Il m’a insulté, je l’ai remis à sa place »

Alors qu’on croyait que cet incident fait partie désormais du passé, puisque les deux hommes se sont réconciliés dans la foulée, Ali Abdi revient sur son altercation avec Djamel Belmadi.

« Quand tu m’insultes comme Djamel Belmadi, je ne peux pas accepter ça. Peut-être que je n’aurais pas dû me comporter de la sorte, mais il fallait le remettre à sa place. C’est ce que j’ai fait, en effet ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au « 90 Football ».

Et d’ajouter : « Des joueurs de la sélection algérienne sont venus me voir, comme Slimani et Bounedjah. Je leur ai révélé ce que leur entraineur m’a dit. Et quand j’allais jouer la touche, je suis allé embrasser Belmadi pour calmer les esprits ».

Enfin, le latéral gauche du SM Caen affirme que son accrochage avec Djamel Belmadi « ne reflète absolument pas le grand fair-play dans lequel s’était joué le match amical. La relation fraternelle qui existe entre les deux pays voisins est plus grande qu’une telle action extra-sportive ».