« Je n’accepte pas l’homosexualité et si je pouvais j’éliminerais les homosexuels », Anes Tina

Le youtubeur et créateur de contenus Anes Tina a publié une vidéo sur son compte Instagram qui a beaucoup été commentée et partagée par les internautes algériens, et qui a suscité de nombreuses réactions.

En effet, Anes Tina a abordé le sujet de l’homosexualité en Algérie, il a commencé en par dire que ceci est un problème pour lui, que c’est un grand problème, affirmant que même en parler est un souci.

Il donne l’exemple d’une story qu’il a posté récemment pour introduire le sujet en question et il a constaté que de nombreuses personnes ont réagi en demandant à ne pas toucher au sujet de l’homosexualité. Il a aussi donné l’exemple d’un journaliste qui a défendu ce sujet en argumentant que ceci fait partie des libertés personnelles.

Ensuite, le youtubeur dit que ce phénomène existe depuis longtemps mais que c’était vécu discrètement, contrairement à ces dernières années, car selon lui les homosexuels en Algérie, maintenant le montrent et l’affirment ouvertement.

De plus, Anes Tina affirme que même en Europe ou l’homosexualité est maintenant autorisée et défendue par des lois peut encore suscité la polémique.

Pour conclure sa vidéo ou il donne ouvertement son avis contre l’homosexualité, Anes Tina donne son point de vue en affirmant qu’il éliminerait les gens homosexuels si il en avait le pouvoir.

