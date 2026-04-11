« Je m’entends mieux avec eux qu’avec les Parisiens »: les chercheurs algériens salués par le Dr Raoult 

Le microbiologiste français Didier Raoult, figure bien connue du paysage scientifique et médiatique, refait parler de lui à la suite d’une récente prise de parole. Ancien directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, il s’est illustré par ses travaux en infectiologie, mais aussi par ses positions souvent clivantes, notamment durant la pandémie de Covid-19.

Dans une interview récente, Didier Raoult a évoqué son expérience professionnelle au sein de son institut à Marseille, en soulignant la place importante occupée par les chercheurs et stagiaires algériens. Selon lui, plus d’une centaine d’Algériens ont travaillé ou effectué des stages dans son établissement au fil des années.

Des propos remarqués sur les Algériens

Le microbiologiste a affirmé entretenir de meilleures relations de travail avec les Algériens qu’avec les Parisiens, déclarant n’avoir « aucune difficulté » avec eux dans le cadre professionnel. Il a décrit ces collaborateurs comme des personnes sérieuses et investies.

Le Dr. Raoult a également mentionné le cas des jeunes femmes voilées, parfois stigmatisées selon lui, en estimant qu’elles se distinguaient par leur compétitivité et la qualité de leur travail. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux, entre soutien et critiques.

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Au-delà de l’aspect humain, Didier Raoult a aussi livré une appréciation plus globale sur l’Algérie. Il a décrit le pays comme « jeune », « riche » et doté de ressources naturelles importantes. Dans une comparaison surprenante, il a indiqué que s’il devait parier sur le développement futur de plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud, il choisirait l’Algérie.

Une figure marquée par la controverse du Covid-19

Ces déclarations interviennent dans un contexte où Didier Raoult reste associé à la gestion de la pandémie de Covid-19. Au début de la crise sanitaire, il s’était imposé comme l’un des scientifiques les plus médiatisés en France et à l’international.

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Il avait notamment défendu l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement potentiel contre le virus, une position qui lui avait valu un large écho médiatique ainsi qu’un soutien d’une partie de l’opinion publique.

Toutefois, cette approche aurait été contestée par une grande partie de la communauté scientifique, faute de preuves jugées suffisantes quant à son efficacité. Cette période a contribué à faire de Didier Raoult une personnalité à la fois influente et controversée, divisant experts et observateurs.

Ces déclarations s’inscrivent ainsi dans la continuité des prises de parole régulières de Didier Raoult, qui partage à la fois des observations issues de son expérience professionnelle et des analyses plus générales.