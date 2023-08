« Je me sens algérienne », l’athlète qatarie Mariam Farid séduite par son voyage dans le pays

L’Algérie séduit de plus en plus ses visiteurs, qui la découvre pour la première fois. C’est le cas pour l’athlète qatarie Mariam Farid, qui a récemment rejoint le territoire national, et n’a pas hésité à faire part de ces appréciations et son admiration pour le pays.

En effet, l’athlète a partagé quelques moments de son séjour en Algérie, et est revenu sur sa participation aux Championnats mondiaux d’athlétisme, en tant que première athlète féminine arabe.

Qui est Mariam Farid, la première femme arabe à participer au championnat mondial d’athlétisme ?

Originaire du Qatar, Mariam Farid fait un parcours remarquable entre études et sport. Aujourd’hui, elle est l’une des étoiles de l’athlétisme Qatari. En 2019, elle s’est fait remarquer grâce à sa participation au 17ᵉ championnat mondial d’athlétisme à Doha.

Sa prestation à l’épreuve des 400 mètres et son record dans sa série lui ont permis de bâtir une réputation internationale, comme l’une des plus redoutables sportives du Qatar. Et pourtant, cette carrière d’athlète ne l’a pas empêché d’avancer dans ses études. En effet, lors de l’événement de 2019, Mariam Farid poursuivait ses études dans le domaine des communications, dans l’université Northwestern américaine à Doha.

Mariam Farid exprime sa passion pour le Raï algérien

Dans une vidéo accordée au média Jow+, Mariam Farid revient sur son séjour en Algérie. Pendant ce voyage, l’athlète a eu l’occasion de visiter plusieurs sites d’Alger. Dont la Casbah. Interrogée sur les aspects qui l’ont séduit dans le pays, Mariam a parlé du climat de l’Algérie, de sa culture et sa diversité.

Par ailleurs, Mariam Farid est aussi une fan de la musique algérienne. Notamment le Raï. En effet, elle cite dans la liste de ses artistes préférés, Cheb Bello et Dj Snake. « En écoutant le Raï, je me sens comme une Algérienne » a-t-elle déclaré pour exprimer sa passion pour ce genre musical.

En plus de la Casbah et le Rai, Mariam Farid est, visiblement, séduite de la cuisine algérienne. Sur ses réseaux sociaux, en la voit sillonner les rues d’Alger, où elle découvre les plats emblématiques de la cuisine algérienne. D’ailleurs, dans un post Instagram, on la voit en train de déguster la Rechta algérienne. Un moment qu’elle partage avec l’actrice Souhila Maalem.

| À LIRE AUSSI :

>> « Ce qu’on a trouvé à Amsterdam était pire », un père de famille explique son retour en Algérie

>> Impressionné par le métro d’Alger, un touriste égyptien le juge « plus propre » que celui de Paris