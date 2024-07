“Je marquerai 15 à 20 buts avec Wolfsburg”, Amoura annonce déjà la couleur

Pour son premier match amical avec Wolfsburg, Mohamed-Amine Amoura a marqué un superbe but. L’attaquant des Verts prédit un grand nombre de buts la saison prochaine avec sa nouvelle équipe et annonce d’ores et déjà la couleur.

Mohamed-Amine Amoura vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière. En effet, il a quitté l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre un championnat européen plus huppé, la Bundesliga, en optant pour Wolfsburg.

Hier, l’international algérien a disputé un match amical face à Sporting Anderlecht. Aligné parmi le onze de départ, il a réussi à ouvrir son compteur but. Suite à une contre-attaque rapide, le joueur s’est lancé dans un sprint sur le côté gauche et s’est emparé du gardien de but adverse, avant de mettre le cuire au fond des filets.

Un superbe but qui a permis au jeune attaquant de gagner des points. Seulement, il n’a pas suffi à son équipe pour s’imposer en amical, en concédant une défaite (1-2).

🚨13 minutes de jeu auront suffit à Amoura pour inscrire son premier but avec Wolfsburg !⚽️pic.twitter.com/CWJLqsFf4Y — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 20, 2024

Amoura annonce d’ores et déjà la couleur

Lors de la zone mixte d’après-match, Mohamed-Amine Amoura a accordé une déclaration au média « Het Laatst Nieuws ». Il prédit le nombre de buts qu’il va marquer avec sa nouvelle équipe lors de la saison prochaine.

« C’est toujours amusant de marquer des buts, même en match amical. La saison prochaine, j’en marquerai entre 15 à 20 avec Wolfsburg », a-t-il déclaré.

Il faut dire que l’attaquant des Verts annonce d’ores et déjà la couleur. Certes, il est très ambitieux, mais il devra redoubler d’efforts pour être à la hauteur et atteindre ainsi son objectif, étant donné que la Budesliga est d’un niveau très élevé par rapport à la « Jupiler Por League ».