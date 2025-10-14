« Je l’ai scotchée, je l’ai tuée, c’est tout »: Dahbia Benkired jugée à Paris pour le meurtre de Lola

Le procès de Dahbia Benkired, 27 ans, s’ouvre ce vendredi 17 octobre à la Cour d’assises de Paris. Elle est jugée pour le viol, la torture, le meurtre de l’adolescente, dont le corps avait été retrouvé dans une malle à Paris le 14 octobre 2022.

Le soir du 14 octobre 2022, le cauchemar a commencé dans la rue d’Hautpoul, à Paris. Vers 23 heures, sous une pluie fine, un sans-abri de 42 ans interpellait les passants devant la résidence, réclamant désespérément d’appeler la police. Guidé par son instinct, l’homme est entré dans la cour, s’arrêtant devant une malle noire entrouverte. En soulevant le drap, le témoin a aperçu « une partie du bras de l’enfant« .

À l’arrivée des policiers, l’horreur se confirmait : à l’intérieur de la malle se trouvait le cadavre nu, recroquevillé et ligoté de Lola Daviet, 12 ans, la fille des gardiens de l’immeuble. La victime présentait de multiples blessures, le visage recouvert de ruban adhésif, et une tentative de décapitation était visible au niveau du cou.

Les parents, qui avaient signalé sa disparition après ne pas l’avoir vue rentrer du collège, étaient sur le point de voir leur vie basculer.

Les derniers pas qui ont mené Lola à la mort

À 15 heures, ce jour-là, Lola, âgée de 12 ans, quitte le collège Georges-Brassens, à quelques minutes à pied de l’appartement qu’elle partage avec sa famille. Arrivée devant l’immeuble peu après 15 heures, Lola est vue par une voisine discutait avec Dahbia Benkired, une jeune femme algérienne, entrée légalement sur le territoire français avec un titre de séjour étudiant.

En effet, la voisine décrira Dahbia comme agitée et agressive, la discussion portant apparemment sur l’accès au bâtiment. Les caméras de surveillance enregistrent ensuite leur entrée dans le hall vers 15 h 23. Lola, vêtue d’un ensemble blanc, paraît manifestement anxieuse.

Malgré les quelques pas qui la séparent de son domicile, Lola est vue suivre Dahbia Benkired, moment qui correspond aux dernières images de l’adolescente en vie.

Des coups de ciseaux infligés à Lola avant et après son décès

Après avoir été forcée à se doucher, Lola aurait d’abord été violée. L’accusée a ensuite ligoté la victime « sur tout son corps« , jusqu’à son visage, avec du ruban adhésif, la laissant agoniser, incapable de respirer, devant l’entrée. Pour ne pas entendre les bruits de la lutte, elle a mis de la musique.

L’horreur s’est poursuivie avec des coups au visage et des mutilations infligées avec un couteau et des ciseaux, notamment au niveau du cou et du dos. Des blessures que les médecins estiment avoir été portées avant et après le décès. Le corps a ensuite été caché dans une grande malle en plastique.

À 17 heures, après avoir dissimulé le corps de sa victime, Dahbia entame une brève cavale. Filmée sortant de l’immeuble en trainant péniblement la malle, elle tente de la vendre à un passant, prétextant « avoir des choses intéressantes à vendre« . Intrigué, celui-ci découvre un drap imbibé de javel et un corps mou. Paniqué, il s’enfuit lorsque Dahbia lui dit qu’il s’agit « d’un rein« .

Dahbia Benkired jugée aux assises de Paris ce vendredi 17 octobre 2025

Plus tard dans la soirée, elle revient en VTC devant la résidence, où sa sœur Friha la retrouve. Devant le comportement étrange de Dahbia, Friha accepte de l’aider avec ses valises. Quand cette dernière insiste pour savoir ce que contient la malle, Dahbia Benkired s’enfuit en courant. Friha ouvre la malle et découvre le cadavre de Lola et hurle. Le sans-abri témoin de la scène alerte la police, Dahbia Benkired sera interpellée le lendemain matin.

Presque trois ans, jour après jour des faits, la meurtrière présumée de Lola, Dahbia Benkired âgée aujourd’hui de 27 ans, sera jugée du 17 au 24 octobre par la cour d’assises de Paris pour « meurtre d’une mineure de 15 ans, accompagné ou précédé d’un viol, de torture ou d’actes de barbarie« . Ces qualifications glaçantes font écho au récit des aveux recueillis par les enquêteurs.

