“Je l’ai immédiatement regretté” : Air Algérie sévèrement critiquée par Noel Philips

Le célèbre journaliste britannique, Noel Philips, spécialisé dans le domaine de l’aviation et des voyages, a partagé sa récente expérience à bord d’un avion d’Air Algérie. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, devenue rapidement virale, il dénonce les conditions de son vol Montréal – Alger – Paris.

Habitué à faire de longs vols et à tester les compagnies aériennes les plus connues, tout comme les transporteurs les plus sous-côtés, ce créateur de contenus fait profiter sa communauté de son expérience et ses aventures et leur fait découvrir le monde de l’aviation.

“J’ai pris le vol d’Air Algérie et je l’ai immédiatement regretté”, Noel Philips

En trois jours seulement, la vidéo de Noel Philips, intitulée “J’ai pris le vol d’Air Algérie et je l’ai immédiatement regretté“, a récolté plus de 273 000 de vues sur YouTube. Le journaliste britannique dénonce les conditions de son vol Montréal – Alger – Paris.

En effet, dès les premières secondes de sa vidéo, Philips annonce la couleur : “un avion extrêmement sale, absence de contrôle de sécurité et un personnel très distant“. Pour mémoire, l’état piteux des avions de la compagnie aérienne nationale, effectuant le vol Montréal – Alger, a déja fait l’objet de plusieurs réclamations de la part des internautes.

Lors de ce vol, le créateur de contenus dans le domaine de l’aviation a, d’abord, souligné le manque de communication de l’équipage d’Air Algérie et raconte qu’il avait pris beaucoup de temps avant de réussir à s’installer sur son siège, “parce que le personnel était occupé à discuter dans l’allée“, constate-t-il avant d’ajouter “j’ai réalisé que je n’avais aucune discussion avec le personnel en cabine“.

Qui est Noel Phillips ?

Par ailleurs, le journaliste britannique souligne le manque d’hygiène du A330 d’Air Algérie. Il cite, notamment, un avion usé, des taches de café partout et les bouches d’aération recouvertes de poussière. La nourriture servie à bord de ce vol n’était pas épargnée des critiques de ce blogueur britannique, “je suis désolé Air Algérie, je sais, vous faites de votre mieux“.

Dans la suite de sa vidéo, Noel Philips souligne des lacunes en matière de sécurité. Notamment en ce qui concerne l’absence de vérification des ceintures de sécurité avant le décollage de l’avion. Le voyageur consacre aussi une partie de sa vidéo pour dénoncer la complexité des formalités à l’aéroport d’Alger.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Noel Philips est un célèbre journaliste britannique dont les reportages ont été diffusés sur de nombreuses chaînes de télévision internationales. Depuis 2013, il a parcouru plus d’un million de kilomètres en avion et compte en son actif 1213 vols opérés à destination de 119 pays.

À LIRE AUSSI :

>> Saisies étonnantes à l’aéroport d’Alger : la Douane fait le bilan du 1er semestre 2024

>> Bagages en cabine : Air Algérie dévoile de nouvelles restrictions