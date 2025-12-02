Японские свечи как метод графического анализа

Японские свечи читать онлайн бесплатно Стив Нисон Флибуста

Перед вами обновленное издание его классической книги, адресованной как новичкам в трейдинге, так и профессионалам. Это когда свеча одного типа (бычья или медвежья) полностью поглощается свечой другого типа. Поглощения могут служить предвестниками смены тренда или начала серьезной коррекции. Такие свечи обычно предсказывают очень сильный рост цены. То есть рынок открылся по какому-то ценовому значению и потом вообще не колебался.

Продавцы уверенно двигали цену вниз, но внезапно происходит какое-то важное событие или новость, и цена резко разворачивается наверх. Вторая свеча противоположна по направлению первой и полностью ее поглощает своим телом. В восходящей фазе теней почти нет, что подтверждает сильный тренд. Длинные тени видны в фазе консолидации, что указывает на неопределенность и усиление борьбы между покупателями и продавцами. Когда тени свечей увеличиваются, это может предвещать окончание тренда.

Что из себя представляют японские свечи?

Ни один фактор не значит ровным счетом ничего, пока рынок на него не отреагирует. Японские свечи универсальны, и ими успешно могут пользоваться как профессионалы, но и трейдеры-новички. Книга Стива Нисона «Японские свечи» прекрасно иллюстрирует видение Admiral Markets торговой деятельности и помогает системе обучения компании.

Как анализ японских свечей помогает в трейдинге?

И в данном случае, в рынке начинает действовать закон, который гласит таким образом — от сопротивления ждём отскок вниз, от поддержки ожидаем рост цены. Всё это происходит по той причине, что на уровне сопротивления находятся силы медведей. Так вот, когда цена врезается в этот уровень, начинается сражение.

Как и всем биржевым спекулянтам, им требовался метод технического анализа.

Чтение и распознавание свечных паттернов и фигур разворота тренда включает анализ формы и цвета свечей, их расположения на графике и контекста рынка.

Курсы ведут опытные специалисты, обеспечивающие начинающих необходимым теоретическим материалом и помогающие приобрести практические навыки.

Контратака является менее сильным сигналом разворота, но также может к нему приводить.

В данном типе графика отмечались только цены закрытия и соединялись линиями. Название остановочный он получил по ценам, на которых останавливался торговый интервал. Похожий аналог линейного графика в западном техническом анализе, но появившейся гораздо раньше. Такая фигура является разновидностью Доджи и характеризуется тем, что нижняя тень длиннее верхней. При ее появлении на графике следует ожидать скорого разворота текущего тренда. Молот является важной фигурой на графике и представлен свечой с длинным нижним хвостом и коротким телом в верхней части фигуры.

Японские свечи — разновидность гистограммы, отображающая движение цены актива за определенный период времени. Столбики (бары от анг. bar, столбик) на таких графиках называются «свечами» из-за их внешнего вида, который напоминает свечу с фитилем (также известным как хвост, или тень) на одном или обоих ее концах. Теперь, когда мы изучили разворотные свечи форекс и их модели, мы можем находить на графике потенциальные сделки.

Стив Нисон в книге весь материал разместил от простого к сложному. В самом начале автор знакомит читателя, как правильно следует строить графики японских свечей. Не обладая данными навыками, дальнейшее изучение материала становится просто невозможным. Это не остановило автора, благодаря своему упорству, он нашел человека, переводившего всю необходимую информацию.

Чем больше поглощающая свеча и чем меньше поглощённая, тем сигнал значимее относительно длины ожидаемого разворота рынка. Существует и несколько свечных моделей, yaponskie svechi которые указывают на последующее продолжение тренда. Модель Харами не является сильным сигналом для разворота. Зачастую она говорит о замедлении существующей тенденции.

Между данными свечами могут быть небольшие ценовые разрывы. Сигнал пинцета не требует подтверждения, если модель совпадает с любой другой, наиболее сильной (например, с поглощением, завесами или просветами в облаках или «Харами» и другими). Пинцеты часто упираются в поддержку или сопротивление… А поскольку вывод о дальнейшем движении на данном этапе сделать ещё нельзя, необходимо дождаться подтверждения модели — соответственно, пробоя или отбоя уровня. Чаще данную модель можно встречать на менее ликвидных рынках, так как на высоколиквидных гэпы не столь часты.

Имейте в виду, что схематические изображения свечей, которые вы встретите на иллюстрациях, – это всего лишь образцы, помогающие быстрее усвоить материал. Внешний вид тех же самых свечей и моделей на реальных графиках может несколько отличаться от идеала, что не мешает им https://forexby.com/ давать достоверные рыночные сигналы. Вы увидите это в многочисленных примерах, которые я привожу на протяжении всей книги. Лишь немногие информационные агентства транслировали данные биржевых торгов в виде свечных графиков.