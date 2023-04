Japon : une prestigieuse décoration décernée à Salima Souakri

Loin des tatamis, l’ancienne judokate algérienne, Salima Souakri, ne cesse d’être aux premiers rangs du judo algérien. En effet, après ses efforts incontestés pour le développement et la promotion de l’art martial d’origine nipponne en Algérie, l’heure est à la récompense pour Souakri.

Ainsi, l’ordre national du Japon sera décerné à l’ancienne championne d’Afrique à 9 reprises. Baptisé « Soleil levant, Rayons d’Or avec Rosette » cette réponse est accordée par le gouvernement japonais aux judokas qui œuvrent pour la promotion de cette discipline dans leurs pays respectifs.

Pour cette édition de 2023, Souakri est lauréate de ce prix. Une distinction particulière pour la Salima Souakri qui sera la première judokate algérienne à être décernée de cet ordre.

Ordre du Soleil levant : une décoration doublement inédite pour Souakri

« Dans le cadre de la compréhension mutuelle entre le Japon et l’Algérie, cette décoration est décernée à Salima Souakri pour sa large contribution à la promotion du judo en Algérie », explique le communiqué de l’ambassade du Japon en Algérie.

En outre, Salima Souakri sera gratifié de cette récompense en étant la plus jeune personne qui reçoit cette décoration, « Souakri devient la première femme algérienne à recevoir une décoration du gouvernement japonais et aussi la personne la plus jeune ayant reçu cette décoration parmi ces prédécesseurs algériens », indique le communiqué.

Salima Souakri recevra sa décoration le 27 avril prochain lors de la cérémonie qui aura lieu à la résidence du Japon à Alger.