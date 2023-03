Jaouen Hadjam : le latéral que l’Algérie et la France ont convoqué ?

Alors que la date de la première trêve internationale de 2023 approche à grandes enjambées, l’effectif de la sélection algérienne de football pourrait être partiellement remanié. En effet, le besoin de sang neuf n’est plus à remettre en question pour les Verts. Avec les nombreuses révélations de jeunes talents qui pourraient renforcer la bande à Djamel Belmadi, ce dernier a de multiples choix.

Ce matin, la presse française a dévoilé qu’un binational aurait reçu une convocation de la part du chef du bord technique des Verts.

Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, média français spécialisé, le franco-algérien, Jaouen Hadjam, aurait, d’ores et déjà, été convoqué en équipe d’Algérie. Le jeune latéral gauche de l’équipe du FC Nantes aurait reçu convaincre le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, selon la même source.

Disposant de la nationalité française et algérienne, Jaouen Hadjam ne serait pas uniquement appelé pour défendre les couleurs de l’Algérie. En effet, la même source affirme que le latéral nantais est également appelé pour jouer en équipe de France U21.

Une double convocation qui mettrait le jeune dans l’embarras. De ce fait, le jeune joueur, Jaouen Hadjam, serait amené à trancher très vite dans sa future carrière internationale.

Entre la France ou l’Algérie, le défenseur formé dans la région parisienne, le choix du jeune ne tarderait pas à être connu à en croire les informations de la presse française.

Jaouen Hadjam a reçu une pré-convocation avec les Espoirs 🇫🇷 de Sylvain Ripoll et les A de Djamel Belmadi 🇩🇿 ! (@footmercato) pic.twitter.com/H6aANdpVva — BeFootball (@_BeFootball) March 11, 2023

Un latéral prometteur : Jaouen Hadjam, le joueur à ne pas rater pour l’Algérie ?

L’une des révélations de l’année du côté du club de Nantes, Jaouen Hadjam impressionne en France. En effet, pour sa première saison avec l’équipe de l’entraîneur français, Antoine Kombouaré, le natif de Paris ne cesse d’être sur les premiers plans en Ligue 1.

Après un passage satisfaisant au Paris FC, Jaouen Hadjam est « la bonne pioche » pour les Canaris cette saison selon plusieurs médias français. Avec les Parisiens, Hadjam a disputé 43 matchs, toutes compétitions confondues, avec 20 titularisations au compteur.

Lors de cette première expérience loin de l’antichambre du football français, Jaouen Hadjam monte en puissance et compte 9 participations avec l’équipe première du FC Nantes dont 8 titularisations. Le jeune latéral franco-algérien fait de plus en plus parler de lui suite aux bonnes performances qu’il livre en Ligue 1 Uber Eats.