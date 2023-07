Le nageur algérien, Jaouad Syoud, lève le voile sur « la gestion catastrophique de la fédération algérienne de natation ».

En effet, lors de la conférence de presse en marge de la 15ᵉ édition des Jeux Sportifs Arabes, organisés en Algérie, le champion algérien est revenu sur les dédales de cette discipline en Algérie.

Premier de l’épreuve du 100 mètres papillon en battant le record arabe, Jaouad Syoud a célébré son exploit avec une amertume. Il explique, « la fédération ne me traite pas convenablement. Il n’y a rien à attendre d’eux. La manière dont ils ont été reconnaissants envers mon travail me donne envie de vomir », dit le nouveau recordman arabe de la natation.

Jaoud Syoud : » je suis venu pour représenter mon pays et faire plaisir au public algérien , je ne veux pas être associé à cette fédération jonchée d’incompétents, des personnes de la fédération sont venus m’agresser ce matin avant le début de la compétition » gravissime ! 😕 1/2 pic.twitter.com/GDoQjUp5z6 — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) July 6, 2023

Le prometteur nageur algérien et fer de lance de cette discipline en Algérie a enchaîné, « Dès qu’on voit leur manière de travailler, on sent la compétence. La preuve, ce matin, certaines personnes qui sont venues exprès pour perturber mon entourage et moi. Cela me fait halluciner », ajoute-t-il.







Participant grandement aux différents sacres algériens, Jaoued Syoud s’est montré déçu de la gestion en haut lieu de cette discipline, « On peut parler de professionnalisme, mais quand il y a une fédération comme ça, il n’y a pas de professionnalisme, pas de haut niveau », dit-il avant que son père ne fait une scandaleuse référence.

Jaouad Syoud pourrait rater le championnat du monde à cause d’un retard administratif

Lors de cette même conférence de presse, le père du champion de la natation algérienne, Jaouad Syoud, a, de son côté, fait des révélations sur la gestion de ce sport en Algérie. Ainsi, le M. Syoud a dit, « Ils sont absents toute l’année, et quand Jaouad décroche une médecine, ils viennent prendre des photos avec lui », s’indigne le père de Jaouad Syoud.

Convié au championnat du monde de la natation, qui aura lieu dans quatre jours au Japon, Syoud pourrait ne pas disputer cette compétition. Le père de l’athlète explique, « Il n’a pas encore de visa pour se rendre au Japon. La veille de l’Aid Al Adha, ils lui ont dit d’aller récupérer le visa du consulat du Japon. Mais, il n’en est rien. Ils n’étaient pas présents et ils ne lui ont pas communiqué les bons documents à présenter », ajoute-t-il.