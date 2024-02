« Jamais Yensak », le nouveau clip de Numidia Lezoul et Lyna Mahyem cartonne sur YouTube

La talentueuse chanteuse algérienne, Numidia Leoul revient avec un nouveau clip tourné avec Lyna Mahyem. À peine 24 heures de sa diffusion sur Youtube, que la nouvelle chanson de ce duo de choc cartonne déjà et intègre le top 3 des tendances musique.

« Jamais Yensak », ce nouveau morceau aux paroles poétiques raconte une histoire d’amour à distance chantée par Lyna Mahyem en duo avec Numidia Lezoul, qui fait, encore une fois, preuve d’un talent indéniable.

« Jamais Yensak » : une histoire d’amour à distance chantée par deux talents algériens

Mis en ligne sur YouTube, le mercredi 7 février 2024, « jamais Yensak » cartonne déjà sur YouTube et a collecté plus de 503 000 de vues sur la plateforme, en moins de 24 heures. Ce nouveau clip se positionne déjà en troisième position des tendances musique.

Outre l’histoire chantée et les magnifiques voix des deux artistes, le clip se distingue aussi par son magnifique décor qui met à l’honneur les sublimes traditions algériennes. Caftan, Blouza, Karakou et robe kabyle… tout au long de la chanson, on voit les différents personnages de ce clip vêtus de magnifiques tenues algériennes.

Lyna Mahyem est une artiste aux multiples casquettes. Auteure-compositrice et interprète franco-algérienne, elle est à l’origine de plusieurs tubes à succès. L’été dernier, l’artiste s’est distinguée suite à son morceau « Demain », qui était à l’origine d’une trend sur TikTok, en version speed up, qui lui a permis de décrocher la première place des tendances sur ce réseau. Au sujet de la nouvelle chanson « Jamais Yensak », sortie dans le cadre de son album « Mon âme », Lyna Mahyem a déclaré « Fusion Algérienne w tahia Djazaïr, je vous aime », écrit-elle sur Instagram.

Quant à Numédia Lezoul, cette artiste à la voix mélodieuse, enchaine avec les succès. Son dernier tube, « Hay Alia », était un chef-d’œuvre artistique qui met en lumière le timbre particulier et la douceur de la voix de Numidia, mais aussi promeut les régions sud du pays grâce à son décor.

