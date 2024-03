« Jamais je ne reviendrai en équipe d’Algérie », Benchikha

Abdelhak Benchikha ferme définitivement la porte pour un retour en équipe d’Algérie. L’entraineur de 60 ans évoque également l’affaire Belmadi, qui n’a toujours pas résilié son contrat avec la FAF.

Abdelhak Benchikha fait partie des entraineurs algériens les plus compétents, ayant fait leur preuve à l’étranger. Celui qui a remporté plusieurs titres avec les équipes tunisiennes et marocaines avait mené l’USMA a décroché un doublé historique l’année passée ; la Coupe de Confédération et la Supercoupe CAF. Actuellement, il entraine le club tanzanien Simba SC, avec lequel il est en quart de finale de la Ligue des champions africaine.

Le technicien algérien de 60 ans se trouve en stage à Alger pour l’obtention du diplôme supérieur d’entraineur, CAF Pro. Il a bel et bien voulu accorder des déclarations aux médias algériens. Il révèle qu’il ne reviendra plus jamais en équipe d’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : CAF Awards 2023 : Benchikha lâche une bombe

« Je ne reviendrai jamais en équipe d’Algérie. Je n’ai pas de raisons particulières. Ça ne veut pas dire que je n’aime pas mon pays. Il y a des périodes, et je suis à ma dernière période d’entraîneur. Nous allons à l’étranger pour éviter qu’on parle à notre sujet. L’Algérien sous-estime les enfants du pays, et moi, je suis contre ça ». A-t-il déclaré.

Celui qu’on surnomme « Le Général » a déjà entrainé la sélection nationale entre 2010 et 2011. Il avait claqué la porte juste après la débâcle de Merrakeche, sur une défaite de quatre buts à zéro face au Maroc, en juin 2011.

Affaire Belmadi : « Le Général » prend la parole

Par ailleurs, Abdelhak Benchikha a évoqué l’affaire Djamel Belmadi. Ce dernier, n’a toujours pas résilié son contrat qui le lie à la fédération algérienne de football.

« J’aurais aimé qu’il y ait une autre approche avec Belmadi. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, il y a un nouveau sélectionneur qu’il faut soutenir, surtout avec les échéances à venir qui seront très importantes pour l’équilibre du pays, et non seulement pour le football ». Dira-t-il.