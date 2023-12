« J’ai un diplôme en agronomie, Belmadi a-t-il un diplôme ? », Hocine Djennad (vidéo)

Invité de l’émission que l’animateur et rappeur Mohamed Abidet, plus connu sous le pseudonyme de Mister AB, le journaliste Hocine Djennad a de nouveau tenu des propos contre le sélectionneur national Djamel Belmadi.

En effet, faisant face à une révélation concernant sa formation, habituellement non destinée aux futurs journalistes sportifs, Hocine Djennad s’est révolté.

« Vous avez un diplôme en agronomie, n’est-ce pas Hocine ? » a dit Mister Ab, l’animateur de l’émission. Une révélation qui a, visiblement, choqué le principal intéressé qui a, dans un premier temps, nié puis a marqué une pause avant de répondre.

« Oui, et alors ? Osez-vous poser à Belmadi cette question ? Moi, j’ai un diplôme en agronomie, lui, il a quel diplôme ? », répond Hocine Djennad. Questionné sur le parcours qui l’a conduit au sport, Hocine Djennad a dit, « De l’agriculture au sport ? J’étais président du club de Koléa en 1996 », indique-t-il.



« On ne doit pas remercier Belmadi pour la CAN 2019, j’ai des lourds secrets sur la sélection », Djennad

Accusé de « taupe », Hocine Djennad a révélé qu’il détient des secrets sur l’équipe d’Algérie de football. Ainsi, lors de la même émission, Djennad a dit, « J’ai des secrets lourds sur la sélection et le vestiaire algérien. », dit-il.

Dans un autre registre, Hocine Djennad a indiqué qu’il ne faut pas remercier Belmadi pour le sacre africain de 2019.

Il a dit, « Non, ce n’est pas Belmadi qui a ramené la Coupe d’Afrique des Nations. Il était venu quelques mois plus tôt et a trouvé une équipe bien huilée et complètement prête que les anciens sélectionneurs ont préparé. », ajoute-t-il.

Finalement, Djennad a, encore une fois, tiré à boulets rouges sur le sélectionneur national en disant, « En l’absence de Serge Romano, Belmadi est comme une voiture sans roues. Je suis responsable de ce que je dis ».

